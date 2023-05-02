Büyük algı operasyonu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmir mitingini kalabalık göstermek için ‘özel çaba’ harcadılar

Yayınlanma: 02.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2023 - 04:00

Faruk Bildirici söz konusu fotoğrafları Cumhuriyet’e değerlendirdi. “Erdoğan’ın İzmir mitingindeki kalabalığı gösteren fotoğraf, bir gazetecilik ürünü değil” diyen Bildirici, “Çünkü Anadolu Ajansı’nın geçtiği bu fotoğrafta ‘TCCB’, yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı” imzası yer alıyor. AA’nın ‘AK Parti’nin büyük İzmir mitingi’ foto galerisinde 29 fotoğraf var, bunlardan sadece miting alanını gösteren son üç fotoğrafta ‘TCCB’ denilmiş. Anadolu Ajansı’nın fotoğrafları arasında Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulmuş ‘halkla ilişkiler’ (PR) fotoğraflarının sıkıştırılması ahlaki değil” ifadelerini kullandı.

AA’nın o mitingi dört foto muhabiri ile takip ettiğini, Cumhurbaşkanlığı Foto Film Şube Müdürü Murat Çetinmühürdar’ın sekiz fotoğrafını onun imzasıyla kullandığını belirten Bildirici sözlerine şöyle devam etti:

‘PR AJANSI GİBİ’

“Üstelik Çetinmühürdar, miting günü o kalabalık fotoğraflarından birini sosyal medya hesabından da paylaşmış ama AA’nın haberinde kendi imzasını koymamış. Diğer fotoğraflarda Çetinmühürdar’ın imzası, foto muhabirlerinin imzaları arasında kullanılırken, kalabalık fotoğrafında sadece TCCB denilmiş. O fotoğraflar, dronla çekilen videodan alınmış, fotoğraf olmadığı için de foto muhabiri imzası konulmamış olabilir. Zaten görüntüdeki kalabalığın flu görünen sonu da Tuncay Mollaveisoğlu’nun yayımladığı arka taraftan alınan fotoğrafla uyum içinde. Her ikisinde de ikinci beyaz tenteye kadar bir kalabalık var. Her şekilde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, mitingdeki kalabalığı medyaya aktarabilmek için fotoğraflarla yetinmeyip özel çaba harcamış. AA foto muhabirleri, Cumhurbaşkanlığı’nın özel fotoğrafçıları gibi çalışıyor. AA, İletişim Başkanlığı’nın PR Ajansı gibi işlev görüyor.”

