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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de

18.08.2026 00:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı ülkelere yeni büyükelçiler atandı. Bazı büyükelçiler ise merkeze çekildi.
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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı ülkelere yeni büyükelçiler atandı. 

Buna göre, Katar’a, Ürdün Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Ürdün’e Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karaçay, Kuveyt’e Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Can Oğuz, Moldova’ya Suriye Genel Müdür Yardımcısı Nazmiye Başaran atandı.

Cibuti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen merkeze çekildi ve yerine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Hüseyin Özdemir atandı.

Estonya’ya Havva Yonca Gündüz, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Senem Güzel atandı. 

Uruguay Büyükelçisi Tunca Özçuhadar merkeze çekildi.

İran İslam Cumhuriyeti’ne Ahmet Aydın Doğan atandı. 

Botsvana’ya ise AGIT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Vesime Ela Beşkardeş Karagöl atandı.

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