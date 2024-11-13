Büyükşehir meclisinde ‘Öcalan’ tartışması

Yayınlanma: 13.11.2024 - 21:51

Güncelleme: 14.11.2024 - 09:15

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olağan meclisi ikinci birleşiminde MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM'de konuşma yapmasını doğru bulduğunu açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olağan meclisi ikinci birleşiminde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Cemil Tugay'ın "Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ı Meclis'te konuşma yapmaya davet etmesine katılıyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, "Tabii ki katılıyorum ben liderimin sözlerinin sonuna kadar arkasındayım" dedi.