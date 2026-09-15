Çağlayan Adliyesi önünde polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

'Ailem Güvende' adı altında başlatılan ve LGBTİ+ derneklerini hedef alan operasyonlar, Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması ile protesto edilmek istendi.
Ancak adliyeyi abluka altına alan polis, açıklamaya izin vermedi.
Adliye önünde toplananların dağılması uyarısında bulunan polis, daha sonra da müdahaleye başladı.
Polis müdahalesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.
GAZETECİLERE ABLUKA
Müdahalesinde polisin ablukaya aldıkları arasında BirGün gazetesi muhabiri Sarya Toprak'ın da bulunduğu görüldü. Alanda bulunan gazetecilerin durumu ilettiği polis yetkilisi “oradaysa bakacağız” verdi. Toprak'la birlikte Alman televizyonunda çalışan Şener Azak'ın da ablukası içerisinde kaldığı öğrenildi.