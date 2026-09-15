Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çağlayan Adliyesi önünde polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

Çağlayan Adliyesi önünde polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

15.09.2026 12:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Çağlayan Adliyesi önünde polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

LGBTİ+ derneklere yönelik operasyona karşı İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde yapılmak istenen basın açıklamasına polis müdahale etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

 

'Ailem Güvende' adı altında başlatılan ve LGBTİ+ derneklerini hedef alan operasyonlar, Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması ile protesto edilmek istendi.

Ancak adliyeyi abluka altına alan polis, açıklamaya izin vermedi.

Adliye önünde toplananların dağılması uyarısında bulunan polis, daha sonra da müdahaleye başladı.

Polis müdahalesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

GAZETECİLERE ABLUKA

Müdahalesinde polisin ablukaya aldıkları arasında BirGün gazetesi muhabiri Sarya Toprak'ın da bulunduğu görüldü. Alanda bulunan gazetecilerin durumu ilettiği polis yetkilisi “oradaysa bakacağız” verdi. Toprak'la birlikte Alman televizyonunda çalışan Şener Azak'ın da ablukası içerisinde kaldığı öğrenildi.

İlgili Konular: #Çağlayan Adliyesi