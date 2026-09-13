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'Çalmamalarını rica ettim' demişti: Zülfü Livaneli'den bir 'Yiğidim Aslanım' açıklaması daha

'Çalmamalarını rica ettim' demişti: Zülfü Livaneli'den bir 'Yiğidim Aslanım' açıklaması daha

13.09.2026 19:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Çalmamalarını rica ettim' demişti: Zülfü Livaneli'den bir 'Yiğidim Aslanım' açıklaması daha

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, 'Yiğidim Aslanım' eserinin YENİ Parti mitinglerinde çalınmaması için talepte bulunduğunu açıklamıştı. Livaneli, söz konusu duruma ilişkin bir açıklama daha yaptı.
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Müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, kendisiyle özdeşleşen "Yiğidim Aslanım" eserinin YENİ Parti mitinglerinde çalınmaması için talepte bulunduğunu açıklamıştı.

Livaneli'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama daha yapıldı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Yiğidim Aslanım adlı ağıt mitinglerde çok tekrarlandığı için Livaneli, Yeni Parti’den artık çalınmamasını rica etmiştir. Buradaki tek gerekçe, ağıt yerine toplumun coşkusunu destekleyecek parçalara yer verilmesidir. Kimse altında bir şey aramasın."

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