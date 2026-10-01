Can Atalay'dan 24 saatlik açlık grevi kararı: 'Artık bıçak kemiğe dayanmıştır'

TİP’in sosyal medya hesabından duyurulan kararın ardından Atalay’ın cezaevinden kaleme aldığı açıklama da paylaşıldı.

AYM’nin hakkında verdiği ihlal kararlarını hatırlatan Atalay, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulunarak, “Sayın Başkan, AYM Kararı gereği adımı kütüğe tekrar yazacaktır. Başkaca bir karara ve işleme gerek yoktur” ifadelerini kullandı.

Atalay, açlık grevi kararını ise “Hatay halkının gasp edilen temsil hakkını ve emekçilerin, yoksulların, bilcümle halkımızın, adalete aç olanların duyulmayan sesini duyurmak” amacıyla aldığını açıkladı.

TBMM’nin açıldığı, yeni yasama döneminin başladığı bugün, Hatay halkının gasbedilen temsil hakkını savunmak ve emekçilerin, yoksulların duyulmayan sesini duyurmak üzere Seçilmiş Hatay Milletvekilimiz Can Atalay 24 saatlik açlık grevine başlamıştır.



Haklarımızı, ülkemizi ve… pic.twitter.com/wltHs4BXOg — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) October 1, 2026

Atalay, cezaevinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“TÜMÜYLE HUKUKSUZ OLARAK CEZAEVİNDEYİM”

“TBMM bugün yeni yasama yılına başlıyor. Hatay halkının en zor günlerinde verdiği kararla seçtiği milletvekili olarak benim de orada olmam gerekirken tümüyle hukuksuz olarak cezaevindeyim.

Zaten ülkemizdeki mevcut yargı sistemi nedeniyle haksız bir kararla tutuklu olduğumu şimdilik bir kenara bırakalım.

Anayasal açıdan seçildiğim gün ‘yargılamanın durması’, tahliye edilmem ve yemin ederek görevime başlamam gerekiyordu. Hukuksuzca engellendi.

Anayasa Mahkemesi haklarımın ihlal edildiğine dair karar verdi. Tahliye edilmem gerekirdi.

TBMM’de Anayasa Mahkemesi’nin Türk hukukunda verilmesi mümkün olmayan değil bir kararı okuyarak hukuki karşılığı olmayan bir adımla milletvekilliğim fiili durum yaratılarak düşürülmeye çalışıldı.

Anayasa Mahkemesi o işlemin ‘yok hükmünde’ olduğunu karara bağladı.

Görevi gereği bir milletvekilinin hakkını, hukukunu koruması gereken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, sorumluluğunu yerine getirebilecek bir duruş sergilememekte ısrar etmektedir.”

“TBMM SAYIN BAŞKANI’NI YENİDEN GÖREVİNİ YAPMAYA DAVET EDİYORUM”

“Bugün yeni yasama yılına başlarken, seçilmiş bir milletvekili olarak TBMM Sayın Başkanı’nı yeniden, bir kez daha görevini yapmaya davet ediyorum.

Başka bir ülkedeki bir siyasetçinin hapiste tutulmasını haklı olarak ‘siyasilerin yeri hapishane olamaz’ sözleriyle kınayan ve özgürlüğünü talep eden Sayın Başkan’a başkanlığını yaptığı Meclis’in seçilmiş bir milletvekiline karşı da sorumlulukları bulunduğunu ne yazık ki hatırlatmak zorundayım.”

“SAYIN BAŞKAN, AYM KARARI GEREĞİ ADIMI KÜTÜĞE TEKRAR YAZACAKTIR”

“Sayın milletvekilleri, yapılacak işlem bellidir. Sayın Başkan, AYM Kararı gereği adımı kütüğe tekrar yazacaktır. Başkaca bir karara ve işleme gerek yoktur.

Her birimizin Anayasa’ya uygun davranma sorumluluğunu yerine getirmesi artık ertelenemez. Sizlerin de TBMM Başkanı’na, Anayasa’dan kaynaklanan yükümlülüklerini ve sorumluluklarını hatırlatmanız önemlidir.”

“ÇOK BÜYÜK BİR HAKSIZLIKLA KARŞI KARŞIYA KALDIĞIM ORTADADIR”

“Sevgili yurttaşlar, Çok büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kaldığım ortadadır. Ancak hakkını alamayan tek kişi olmadığımı da biliyorum.

Bu ülkeyi emeğiyle ayakta tutan milyonlarca insan güvenli bir evde yaşamak, çocuğunu okula tok göndermek, hastalandığında nitelikli sağlık hizmeti almak, çalışırken ve emekli olduğunda insanca yaşamak istiyor. Ekmeğini kazanırken ölmek istemiyor.

Oysa çocuklarımız okula aç gidiyor, sağlık bir kazanç kapısına dönüşüyor, milyonlarca yurttaşımız olası bir depremde canını yitirme riskiyle yaşamaya mahkûm ediliyor.”

“PARA İÇİN DEĞİL, ONURUM İÇİN”

“Tüm bunlar yaşanırken, hücrenizde bir emekli yurttaşın ‘Para için değil, onurum için’ yazılı bir döviz taşırken, kendi hayatına son verdiğini öğrenirseniz ne yaparsınız?

Üstelik bunun yaşandığı yerin Anayasa Mahkemesi önü olduğunu gördüğünüzde...

Depremzedelerin oylarıyla seçilmiş bir milletvekili olarak, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen hukuksuzca cezaevinde olup bunları görseniz, dört duvar arasında sessizce oturur muydunuz?”

“O GÖREVDEN VAZGEÇMEYECEĞİM”

“Sevgili yurttaşlar, aralarında benim de olduğum yüzlerce seçilmiş, siyasetçiler, gazeteciler, sanatçılar sadece siyasi tutumları nedeniyle, haksız hukuksuz biçimde cezaevlerinde tutuluyor.

Bizden tüm yaşananlara razı olmamız, olan biteni talihsizlik sayıp susmamız bekleniyor. Susmayacağım. Hatay halkı beni, kendisi adına söz söylemem ve hesap sormam için seçti. O görevden vazgeçmeyeceğim.”

“ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTIR”

“Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Meclis’in açıldığı bugün, Hatay halkının gasp edilen temsil hakkını ve emekçilerin, yoksulların, bilcümle halkımızın, adalete aç olanların duyulmayan sesini duyurmak için 24 saatlik açlık grevine başlıyorum.

Bu aynı zamanda, Anayasa’ya uyulması, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması ve görevimi yapmamın önündeki engelin kaldırılması için bir çağrıdır.

Ülkenin sorunlarını kendi sorunu bilen herkesi sesini yükseltmeye çağırıyorum. Bizi kendimizden başkası kurtarmayacak. Haklarımızı, ülkemizi ve geleceğimizi birlikte kazanacağız.”

NE OLMUŞTU?

Can Atalay, Gezi Parkı davasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25 Nisan 2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tutuklandı. Atalay, cezaevindeyken 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde TİP'ten Hatay milletvekili seçildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, milletvekili seçilmesinin ardından yapılan yargılamanın durdurulması ve tahliye başvurusunu reddetti; aynı daire daha sonra 18 yıllık hapis cezasını onadı.