Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek YENİ Parti'ye katıldı

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı.
X hesabı üzerinden YENİ Parti'ye imza attığı sırada çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Erkek, "Yolumuz açık olsun..." dedi. Erkek, gönderisine Genel Başkan Özgür Özel'i de etiketledi.
Yolumuz açık olsun…@yenipartiyiz @eczozgurozel pic.twitter.com/8PKW5JWwG0— Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) August 4, 2026
Erkek, Özgür Özel’in yeni bir parti kuracaklarını açıklamasının ardından bu partiye geçeceğini açıklayan ilk belediye başkanları arasında yer almıştı.