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Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek YENİ Parti'ye katıldı

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek YENİ Parti'ye katıldı

5.08.2026 11:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek YENİ Parti'ye katıldı

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, YENİ Parti'ye katıldı. Erkek, X hesabından YENİ Parti'ye katılımına ilişkin imza attığı bir görseli paylaştı.
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Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı.

X hesabı üzerinden YENİ Parti'ye imza attığı sırada çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Erkek, "Yolumuz açık olsun..." dedi. Erkek, gönderisine Genel Başkan Özgür Özel'i de etiketledi. 

Erkek, Özgür Özel’in yeni bir parti kuracaklarını açıklamasının ardından bu partiye geçeceğini açıklayan ilk belediye başkanları arasında yer almıştı.

İlgili Konular: #çanakkale #Muharrem Erkek

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