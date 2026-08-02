Canan Kaftancıoğlu'ndan Eren Ali Bingöl'e sert çıkış

CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'e tepkiler sürüyor.

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan da Bingöl'e yönelik dikkat çeken açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bingöl'e rozet taktığı görüntüleri alıntılayan Kaftancıoğlu, "Adaylaşması sürecinde bir dahlim olmasa da bu karede benim dönemimde ilçe başkanlığı yapmış bir karaktersiz de var ne yazık ki!" ifadelerini kullandı.

"BİR KARAKTERSİZ DE VAR NE YAZIK Kİ..."

Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

"CHP örgütlerinde sayısız liyakatli insan varken; ideolojisi, fikri, zikri geçtim tamamını ahlâkı olmayan bu kişilerin sosyal demokrat bir partide yer bulabilmeleriydi asıl sorun.

Ne şekilde yer bulduklarının önemi yok bu saatte…

Adaylaşması sürecinde bir dahlim olmasa da bu karede benim dönemimde ilçe başkanlığı yapmış bir karaktersiz de var ne yazık ki!

Çok üzgünüm ve kendi payıma düştüğü kadarıyla affola…"

Bingöl, Kaftancıoğlu'nun İstanbul İl Başkanlığı döneminde 2019 yılında CHP'nin Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yapmıştı.