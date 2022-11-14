Canan Kaftancıoğlu: Teröre, terörizme inat; daha çok demokrasiyi çoğaltmaya ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz

14 Kasım 2022 Pazartesi, 18:09

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve beraberindeki heyet ile birlikte; dün İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısının yapıldığı yere karanfil bıraktı.

Kaftancıoğlu, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla, ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralananlara da acil şifalar diledi.

“Biz bugün; milletvekilimiz, Parti Meclisi üyemiz, ilçe başkanlarımız ve il yönetimcilerimizle birlikte bir kez daha terörün yaşandığı yerde, terörü lanetlemek üzere bir araya geldik” diyen Kaftancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü terör nereden ve kimden gelirse gelsin, ne yazık ki Ecrin bebek gibi 9 yaşındaki çocuklarımızın, evlatlarımızın, vatandaşlarımızın kaybına; suçsuz, masum insanların kaybına sebep oluyor.

Biz bu süreçte teröre inat, terörizme inat; daha çok yan yana durmaya, daha çok kucaklaşmaya ve demokrasiyi hep beraber daha çok çoğaltmaya ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz.

Bu nedenle acının olduğu günlerde sözün çok hükmü kalmıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha terörü lanetleyerek, yaşamını kaybedenlerin önünde ve tekrar yaşanmamasını dileyerek saygıyla eğiliyoruz.

Yaklaşık 19 yıl önce Şişhane’de, yarın hatta 19. yılı... Bir kez daha terör saldırısıyla üzülmüştük. Beyoğlu gibi İstanbul’un dünya çapında bilinen ve hepimizin bildiği bir yerde terör saldırısının gerçekleşmiş olması, bizlerin hep birlikte birlik ve beraberlik içinde olma zorunluluğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bu sağduyuyla hep birlikte bugün başkanlarımızla birlikte terör lanetlemek üzere geldik.”