Canan Kaftancıoğlu'ndan 'Hilal Kaplan' açıklaması: 'Aynı yerde hizalanmama sebep olur...'
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; akademisyen Süheyb Öğüt’ten 9 ay önce boşanan, geçen hafta ise Öğüt'ün yakın arkadaşı Tevfik Emre Sarı ile evlendiği ortaya çıkan Hilal Kaplan ile ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını savunan iktidara yakın Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın, temmuz ayında akademisyen Süheyb Öğüt ile anlaşmalı olarak boşanmasının ardından; geçen hafta Milat Gazetesi'nde Emre Efser ismi ile yazan Tevfik Emre Sarı ile hayatını birleştirdiği ortaya çıktı.
'FETÖ' İDDİASI
Sarı'nın FETÖ dosyalarında adının geçtiği için hem sosyal medya hesaplarında hem de Milat gazetesindeki yazılarında Emre Efser ismini tercih ettiği iddia edildi.
EŞLERİ YAKIN ARKADAŞ ÇIKTI
Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Kaplan'ın eski eşi Süheyp Öğüt ve yeni eşi Tevfik Emre Sarı'nın yakın arkadaş oldukları anlaşıldı. Üçünün mutlu günlerinde çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı.
KAFTANCIOĞLU'NDAN 'KAPLAN' AÇIKLAMASI
İddiaların sosyal medyaya damga vurmasının ardından; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Hilal Kaplan'a ilişkin Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Kaftancıoğlu, "Hilal Kaplan'la ilgili neden bir şey yazmıyorsun diye soranlara: Kimsenin özel hayatı Hilal Kaplan’ı ilgilendirmeyeceği gibi, Hilal Kaplan’ın özel hayatı da beni hiç ilgilendirmiyor ve söz hakkı bulmuyorum" dedi.
Canan Kaftancıoğlu, "Aksi durum Hilal Kaplan’la aynı yerde hizalanmama sebep olur ki istemem" ifadelerini kullandı.
Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
"Hilal Kaplan'la ilgili neden bir şey yazmıyorsun diye soranlara: Kimsenin özel hayatı Hilal Kaplan’ı ilgilendirmeyeceği gibi, Hilal Kaplan’ın özel hayatı da beni hiç ilgilendirmiyor ve söz hakkı bulmuyorum. Aksi durum Hilal Kaplan’la aynı yerde hizalanmama sebep olur ki istemem."
Hilal Kaplan’la ilgili neden bir şey yazmıyorsun diye soranlara: Kimsenin özel hayatı Hilal Kaplan’ı ilgilendirmeyeceği gibi, Hilal Kaplan’ın özel hayatı da beni hiç ilgilendirmiyor ve söz hakkı bulmuyorum.— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 14, 2023
Aksi durum Hilal Kaplan’la aynı yerde hizalanmama sebep olur ki istemem
FETÖ İDDİASINI REDDETMİŞTİ
Tevfik Emre Sarı hakkında FETÖ soruşturması olduğuna yönelik iddialara yanıt veren Kaplan, "Mahremimizi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz. Deprem gündeminden ötürü evimizde aile ve arkadaşlarımızın huzurunda evlendik. Eşim hakkında geçmiş veya bugün hiçbir FETÖ soruşturması yoktur. Diğer iddiaların da hepsi iftiradır. Hukuki zeminde tüm haklarımızı arayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" demişti.
Mahremimizi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz. Deprem gündeminden ötürü evimizde aile ve arkadaşlarımızın huzurunda evlendik. Eşim @EmreEfser hakkında geçmiş veya bugün hiçbir FETÖ soruşturması yoktur. Diğer iddiaların da hepsi iftiradır. Hukuki zeminde tüm haklarımızı…— Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) April 13, 2023
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