Canan Kaftancıoğlu'ndan 'Hilal Kaplan' açıklaması: 'Aynı yerde hizalanmama sebep olur...'

Yayınlanma: 14.04.2023 - 16:03

Güncelleme: 14.04.2023 - 16:03

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını savunan iktidara yakın Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın, temmuz ayında akademisyen Süheyb Öğüt ile anlaşmalı olarak boşanmasının ardından; geçen hafta Milat Gazetesi'nde Emre Efser ismi ile yazan Tevfik Emre Sarı ile hayatını birleştirdiği ortaya çıktı.

'FETÖ' İDDİASI

Sarı'nın FETÖ dosyalarında adının geçtiği için hem sosyal medya hesaplarında hem de Milat gazetesindeki yazılarında Emre Efser ismini tercih ettiği iddia edildi.

EŞLERİ YAKIN ARKADAŞ ÇIKTI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Kaplan'ın eski eşi Süheyp Öğüt ve yeni eşi Tevfik Emre Sarı'nın yakın arkadaş oldukları anlaşıldı. Üçünün mutlu günlerinde çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı.

KAFTANCIOĞLU'NDAN 'KAPLAN' AÇIKLAMASI

İddiaların sosyal medyaya damga vurmasının ardından; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Hilal Kaplan'a ilişkin Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Kaftancıoğlu, "Hilal Kaplan'la ilgili neden bir şey yazmıyorsun diye soranlara: Kimsenin özel hayatı Hilal Kaplan’ı ilgilendirmeyeceği gibi, Hilal Kaplan’ın özel hayatı da beni hiç ilgilendirmiyor ve söz hakkı bulmuyorum" dedi.

Canan Kaftancıoğlu, "Aksi durum Hilal Kaplan’la aynı yerde hizalanmama sebep olur ki istemem" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Hilal Kaplan'la ilgili neden bir şey yazmıyorsun diye soranlara: Kimsenin özel hayatı Hilal Kaplan’ı ilgilendirmeyeceği gibi, Hilal Kaplan’ın özel hayatı da beni hiç ilgilendirmiyor ve söz hakkı bulmuyorum. Aksi durum Hilal Kaplan’la aynı yerde hizalanmama sebep olur ki istemem."

Hilal Kaplan’la ilgili neden bir şey yazmıyorsun diye soranlara: Kimsenin özel hayatı Hilal Kaplan’ı ilgilendirmeyeceği gibi, Hilal Kaplan’ın özel hayatı da beni hiç ilgilendirmiyor ve söz hakkı bulmuyorum.

Aksi durum Hilal Kaplan’la aynı yerde hizalanmama sebep olur ki istemem — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 14, 2023

FETÖ İDDİASINI REDDETMİŞTİ

Tevfik Emre Sarı hakkında FETÖ soruşturması olduğuna yönelik iddialara yanıt veren Kaplan, "Mahremimizi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz. Deprem gündeminden ötürü evimizde aile ve arkadaşlarımızın huzurunda evlendik. Eşim hakkında geçmiş veya bugün hiçbir FETÖ soruşturması yoktur. Diğer iddiaların da hepsi iftiradır. Hukuki zeminde tüm haklarımızı arayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" demişti.