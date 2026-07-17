Çankaya Belediyesi operasyonu: Hüseyin Can Güner'in nakledildiği cezaevi belli oldu

Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, belediye başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklandı.

CHP'li Çankaya Belediyesi'ne 11 Temmuz sabah saatlerinde operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında Güner ile birlikte 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 30 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 30 kişiye "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma, rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltilmişti.

BAŞKAN GÜNER DAHİL 24 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin Can Güner ve 29 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Adliyesi’ne götürüldü. Daha sonra Güner'in de arasında olduğu 30 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlık, konu hakkındaki paylaşımında şöyle dedi:

"Ankara ili Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can GÜNER, Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 15.07.2026 tarih ve 2026/458 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NAKLEDİLDİĞİ CEZAEVİ BELLİ OLDU

Güner ve aynı operasyon kapsamında tutuklanan meclis üyesi Emre Aydın dün Sincan Cezaevi’nden Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne nakledildi.