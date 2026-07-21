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Çankaya'da Hüseyin Can Güner’in tutuklanmasının ardından iki isim yarışacak

Çankaya'da Hüseyin Can Güner’in tutuklanmasının ardından iki isim yarışacak

21.07.2026 19:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Çankaya'da Hüseyin Can Güner’in tutuklanmasının ardından iki isim yarışacak

Çankaya Belediyesi'nde Hüseyin Can Güner’in tutuklanmasının ardından yerine vekil seçimi yarın yapılacak. Çankaya Belediye Başkanvekilliği için iki isim yarışacak.
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Seçilmiş Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in tutuklanmasının ardından yerine vekil seçimi yarın yapılacak.

Çankaya Belediye Başkanvekilliği için iki isim yarışacağı öğrenildi.

Çankaya Belediye Meclisi’nde CHP’li üyelerin büyük ağırlığı bulunuyor.

Ancak iki adayın çıkması nedeniyle ilk turda başkanvekilinin seçilmesinin zor olduğu değerlendiriliyor.

Belediye Meclis Üyesi Mali Müşavir Haldun Güler ile Avukat Fevzi Gümüş  seçimde yarışacak.

Seçimler sonucunda Güner’in yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi bekleniyor.

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