Cumhuriyet Gazetesi Logo
Canlı yayında Nusayilere 'katliam' göndermesi yapmıştı: NTV canlı yayınındaki o sözler RTÜK'e taşındı

Canlı yayında Nusayilere 'katliam' göndermesi yapmıştı: NTV canlı yayınındaki o sözler RTÜK'e taşındı

31.08.2026 10:33:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Canlı yayında Nusayilere 'katliam' göndermesi yapmıştı: NTV canlı yayınındaki o sözler RTÜK'e taşındı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, NTV canlı yayınında gazeteci Kemal Öztürk'ün "Öyle korkunç hikayeler dinledim ki 'Bu Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir' diyesiniz geliyor" şeklindeki ifadelerinin suç unsuru teşkil ettiğini belirterek RTÜK Başkanlığı'na başvurdu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, NTV'de yayınlanan "Yakın Plan" adlı programda gazeteci Kemal Öztürk'ün Nusayrilere (Arap Alevileri) yönelik söylemlerinin suç unsuru teşkil ettiğini belirterek, RTÜK Başkanlığı'na başvurdu.

NTV'de yayınlanan "Yakın Plan" adlı programda Kemal Öztürk'ün, "Öyle hikayeler dinledim ki orda, bu Sednaya Hapishanesinde. Orada çalışmış çöpçüyü bile assalar. kurşuna dizseler yeridir dersiniz. Öyle korkunç hikayeler. O Afrin’de, İdlib’te, Halep kırsallarında öylesine korkunç hikayeler dinledim ki, kurşuna dizmeden çocuk ölümüne kadar. 'Bu Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir' diyesiniz geliyor" ifadeleri kullanıldığı belirtilen başvuruda, Öztürk'ün bu ifadeleriyle bir inançsal ve toplumsal kimliğe sahip kişilerin tamamını hedef aldığı, bu kişilere yönelik öldürme eylemini meşru ve haklı gösterebilecek bir anlam taşıdığı ifade edildi.

BİREYSEL SORUMLULUKLARINDAN BAĞIMSIZ HEDEF ALINDI

Başvuruda, "Burada özellikle değerlendirilmesi gereken husus, konuşmanın bir topluluğun tamamını, bireysel sorumluluklarından bağımsız biçimde yalnızca aidiyetleri üzerinden hedef almasıdır. Söz konusu ifadelerin yalnızca konuşmacının Suriye’deki geçmiş olaylara ilişkin kişisel değerlendirmesi olarak kabul edilip edilemeyeceğinin değil; yayın bağlamı, kullanılan kavramlar, hedef alınan topluluğun niteliği ve kullanılan 'katletseler yeridir' ifadesinin bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir" denildi.

TOPLUCA DÜŞMANLAŞTIRACAK BİR ETKİ

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; 'Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz' hükmüne yer verildiği anımsatılan başvuruda, şunlar kaydedildi:

"Bir topluluğa mensup kişilerin bireysel sorumluluklarından bağımsız olarak yalnızca aidiyetleri nedeniyle topluca hedef alınması ve tamamının öldürülmesinin 'yerinde' olabileceğinin ifade edilmesi, toplumda kin ve düşmanlık oluşturma veya mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etme bakımından değerlendirilmesi gereken bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu çerçevede, ifadenin yayın bağlamı içerisinde toplumda belirli bir mezhepsel/inançsal gruba karşı olumsuz duygu ve tutumları besleyebilecek, söz konusu grubu topluca düşmanlaştırabilecek veya o gruba yönelik şiddet eylemlerini haklı gösterebilecek bir etki doğurup doğurmadığının uzmanlarca değerlendirilmesi gerekmektedir. Elbette siyasi ve toplumsal olayların, özellikle Suriye’de yaşanan ağır insan hakları ihlallerinin televizyon yayınlarında tartışılması ifade ve basın özgürlüğünün koruma alanı içerisindedir. Ancak bir topluluğun geçmişte gerçekleştirdiği ileri sürülen eylemler nedeniyle, o topluluğa mensup kişilerin tamamının 'katledilmesinin yerinde olacağı' yönünde bir değerlendirmeye konu edilmesi, belirli bir olay veya kişinin eleştirisi sınırını aşarak kimlik temelli toplu bir hedef göstermeye dönüşüp dönüşmediği yönünden ayrıca incelenmelidir. Bu nedenle yapılması talep edilen incelemenin, konuşmanın yalnızca tek bir cümlesine indirgenmeksizin, öncesi ve sonrasındaki ifadeler, programın konusu, konuşmacının kullandığı kavramlar ve yayının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Bu itibarla 27.08.2026 tarihli söz konusu yayının 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında incelenmesi, ilgili uzmanlar tarafından raporlandırılması ve konunun ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınması hususunu arz ederim."

İlgili Konular: #RTÜK #İlhan Taşcı

İlgili Haberler

NTV canlı yayınında 'katliam' göndermesi: Nusayrileri hedef alan Kemal Öztürk'e büyük tepki
NTV canlı yayınında 'katliam' göndermesi: Nusayrileri hedef alan Kemal Öztürk'e büyük tepki İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Kemal Öztürk, Suriye'deki gelişmeleri yorumladığı televizyon kanalında "Öyle korkunç hikayeler dinledim ki, 'Bu Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir' diyesiniz geliyor" ifadelerini kullandı.
Laiklik Meclisi, gerici öğretim izlencesine yönelik Danıştay’ın ret kararına temyiz başvurusunda bulundu: Danıştay MEB’in yalanını araştırmadı!
Laiklik Meclisi, gerici öğretim izlencesine yönelik Danıştay’ın ret kararına temyiz başvurusunda bulundu: Danıştay MEB’in yalanını araştırmadı! Dinsel referanslarla dolu “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nin yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan dava esastan reddedildi. Laiklik Meclisi, Danıştay 8. Daire’ye temyiz başvurusunda bulundu. Danıştay’ın ret kararı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yalanının araştırılmadığını gözler önüne serdi. Konuya ilişkin dilekçede; “Bakanlık gerçeğe aykırı şekilde eğitim sendikalarına danışıldığını iddia etmiş olup, söz konusu iddialar Danıştay 8. Dairesi tarafından hiç araştırılmadan kararın gerekçesinde yer almıştır. Oysa davalı bakanlığın dava konusu modele ilişkin danışma yazısı olarak bahsettiği yazı davayla ilgisiz bambaşka bir konudadır” denildi.