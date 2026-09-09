Çarpıcı iddia... 3 Türk Bakan'ın telefonlarına siber saldırı: Arkasında kimler var?

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 110 ülkedeki çok sayıda iPhone kullanıcısına uyarı gönderen teknoloji firması Apple, en az üç Türk bakanın cep telefonunun ticari casus yazılımlar tarafından hedeflenmiş olabileceğini bildirdi.

Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun aktardığına göre, söz konusu bakanlara yönelik uyarılar şirket tarafından geçen ay yayımlanan bildirim dalgası kapsamında iletildi.

Bir yetkili ise bakanların telefonlarına yönelik sızma girişimlerinin başarısız olduğuna inanıldığını belirtti. Cihaz sahiplerinin isimlerini açıklamayan yetkili, bakanların hassas bilgileri korumak amacıyla özel şifreli uygulamalar ve geliştirilmiş güvenlik önlemlerine sahip telefonlar kullandığını aktardı.

EK TEBDİRLER UYGULANDI

Apple'ın uyarısının ardından Türkiye'nin yeni kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından cihazların incelendiği, değiştirildiği ve ek güvenlik tedbirlerinin uygulandığı kaydedildi.

Bölgede yetkilileri, siyasetçileri ve iş insanlarını hedef alan siber girişimlerin yaygınlaştığını vurgulayan yetkili, "Bu saldırılar için özel bir nedene gerek yok ve hepimiz teyakkuzda olmalıyız," ifadesini kullandı.

SALDIRILARIN ARKASINDA KİM VAR?

Buna göre, bu yılki girişimlerde hangi casus yazılımın kullanıldığı henüz kesinleşmezken, Ankara'daki kaynaklar saldırıların arkasında çeşitli siyasi gruplarının olabileceğini değerlendiriyor. İsrail ve Yunanistan gibi ülkelerden şüphelenilse de İsrail üretimi ajan yazılımı Pegasus gibi yazılımların bölgedeki birçok hükümete satılmış olması tespiti zorlaştırıyor.

DAHA ÖNCE İSRAİL YAPIMI CASUS YAZILIMIYLA HEDEF ALINMIŞTI

Üst düzey Türk yetkililer daha önce 2021 yılında da İsrail yapımı Pegasus casus yazılımı içeren şüpheli saldırılarda hedef alınmıştı.