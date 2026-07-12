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Çelengi geri gönderilmişti: Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama

Çelengi geri gönderilmişti: Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama

12.07.2026 20:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Çelengi geri gönderilmişti: Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama

Hayatını kaybeden usta şair ve yazar Ahmet Telli için Ankara'da düzenlenen anma törenine, butlan kararıyla CHP yönetimine atanan Kılıçdaroğlu'nun çelengi alınmadı. Söz konusu olayın ardından Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama geldi.

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Yaşamını yitiren usta şair ve yazar Ahmet Telli için Ankara'da İnşaat Mühendisleri Odası'nın Necatibey binasında anma töreni düzenlendi. 

Anma töreninde mutlak butlan kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk alana alınmadı ve geri gönderildi. 

Söz konusu durumun ardından butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı bir açıklama yaptı.

Sarı şunları yazdı: 

"Bugün şair Ahmet Telli’nin cenaze töreninde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelenginin tören alanına alınmamasının Telli’nin ailesi ile hiç bir ilgisi yoktur. 

Bu yaklaşım öncelikle Büyük Şaire yapılmış bir saygısızlıktır. 

Genel Başkanımız önümüzdeki günlerde aileyi ziyaret ederek taziyede bulunacaktır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Ahmet Telli #çelenk