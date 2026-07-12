Çelengi geri gönderilmişti: Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama

Yaşamını yitiren usta şair ve yazar Ahmet Telli için Ankara'da İnşaat Mühendisleri Odası'nın Necatibey binasında anma töreni düzenlendi.
Anma töreninde mutlak butlan kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk alana alınmadı ve geri gönderildi.
Söz konusu durumun ardından butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı bir açıklama yaptı.
Sarı şunları yazdı:
"Bugün şair Ahmet Telli’nin cenaze töreninde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelenginin tören alanına alınmamasının Telli’nin ailesi ile hiç bir ilgisi yoktur.
Bu yaklaşım öncelikle Büyük Şaire yapılmış bir saygısızlıktır.
Genel Başkanımız önümüzdeki günlerde aileyi ziyaret ederek taziyede bulunacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."