Cem Küçük'ün gözaltına alınmasının ardından gözler TGRT'ye çevrildi: 'Program partnerlerinden bir kişi daha gidecek'

Kısa süre önce TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi ile yolları ayıran yandaş gazeteci Cem Küçük'ün gözaltına alınması; "Sözcü Masası" programında gazeteciler Murat Ağırel ve Saygı Öztürk tarafından değerlendirildi.

Simge Fıstıkoğlu’nun, "2 gün önce TGRT ve Türkiye Gazetesi ile yollar ayrılıyor, 2 gün sonra gözaltına alınıyor. Bu bir tesadüf mü diye insan sorgulamadan edemiyor" değerlendirmesi üzerine konuşan Saygı Öztürk, Cem Küçük’ün gruptan çıkarılma sürecinin önceden belli olduğunu belirtti.

Cem Küçük’ün gidişinin anlık bir karar olmadığını vurgulayan Saygı Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında Cem Küçük yeni ayrılmadı. Önce programları kaldırıldı. Zaten arkasından da gönderileceği belliydi, biliniyordu. Program yaptığı arkadaşlarının da bildiği buydu."

"SIRADAKİ İSMİ BİLİYORUM"

Açıklamalarının devamında TGRT Haber çatısı altında yeni bir ayrılığın kapıda olduğunu iddia eden Öztürk, şunları söyledi:

"Hatta şunu da söyleyeyim; sözünü ettiğiniz televizyonda ilk giden Cem oldu ama bir başka önemli programcısının da olduğunu, onu da söylemiş olayım isim vermeden."

Öztürk, "Cem Küçük'ün TGRT'de program partnerlerinden bir kişi daha gidecek" iddiasında bulundu.