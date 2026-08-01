Cem Küçük'ün yazışmaları soruşturma dosyasına girdi: 'Adil Karaismailoğlu İBB'ye kayyım olmak için toplantılar yaptı' iddiası

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla dün gece saatlerinde tutuklanan ve Tekirdağ Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne gönderilen AKP’li gazeteci Cem Küçük'ün soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmaları dikkat çekti.

Küçük ile “MR” isimli bir kullanıcı arasındaki yazışmalarda; YENİ Genel Başkanı Özgür Özel’in, 19 Mart sonrası yüz binlerce kişinin Saraçhane’ye giderek eylem yapmasından birkaç gün sonra İBB binasında gerçekleştirdiği açıklamada öne sürdüğü “AKP'li Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye kayyım olarak atanmaya çalışıldığı” iddiasına ilişkin detaylar yer aldı.

Dosyadaki mesajlaşmalarda, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı tarih olan 19 Mart 2025 sürecine ilişkin çeşitli iddialar yer aldı.

Yazışmalarda, “MR” isimli kullanıcının, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, şu an ise AKP Trabzon Milletvekili olan Adil Karaismailoğlu'nun kendisinin İBB'ye kayyım olarak atanmasına yönelik hazırlık yaptığını öne sürdüğü görüldü.

Ayrıca “eski bakanlık ve İBB ekibini topladığı” iddia edildi.

KÜÇÜK “İBB’YE KAYYIM ATANIR” TAHMİNİNDE BULUNMUŞ

Mesajlarda Cem Küçük’e, 19 Mart 2025’te “CHP’ye kayyum atanır artık değil mi?” diye sorulduğu; Küçük’ün ise “CHP’ye emin değilim, İBB’ye atanır” şeklinde yanıt verdiği görüldü.

Yazışmaların devamında “MR” isimli kullanıcının Küçük’e, “Ülke için hayırlısı olsun ama sıkıntılı süreçler” şeklinde karşılık verdiği yer aldı.

“KARAİSMAİLOĞLU ESKİ BAKANLIK VE İBB EKİBİNİ TOPLUYOR” İDDİASI

Küçük’e aynı kişi tarafından İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından bir gün sonra, yani 20 Mart 2025’te bir mesaj daha atıldığı ve “İBB kayyım Adil Karaismailoğlu. Dünden beri toplantılar yapmış. Eski bakanlık ve İBB ekibini topluyor” iddiasının öne sürüldüğü görüldü.

Cem Küçük'ün kendisine iletilen iddianın üzerine "Kanıt var mı?" diye sorduğu, buna karşılık "İstedim abi, gelecek" yanıtı verildiği şeklinde yazışmalar dosyaya girdi.

Ancak soruşturma dosyasında bu mesajlaşmanın devamına ilişkin kamuoyuna yansıyan herhangi bir kayıt yer almadı.

Özel aynı tarihlerde “Bir Ulaştırma Bakanı eskisini buraya kayyım yapmaya çalıştılar” demişti

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart 2025’te Saraçhane’deki İBB binasında yaptığı açıklamada “İBB’ye kayyım” iddiasını dile getirerek şunları söylemişti: