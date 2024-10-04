Cem Küçük'ten 'seçim' ve 'Erdoğan' itirafı: AK Parti hala farkında değil

Yayınlanma: 04.10.2024 - 10:19

Güncelleme: 04.10.2024 - 10:23

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçmen desteğiyle ilgili yaşadığı büyük düşüş, iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin önde gelen yazarlarından Cem Küçük tarafından da kabul edildi.

"Metropoll’ün anketi ve Mansur Yavaş’ın ayak sesleri" başlıklı yazısında Küçük, Anadolu'da ekonomideki sorunların hâlâ birinci etken olduğuna dikkat çekip bugün seçim olması halinde AKP'nin birinci parti olacağını ama Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu alamayacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in izlediği siyasetin de olumlu bulunduğunu aktaran Küçük,Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda ise "Açık konuşmak lazım, Mansur Yavaş önde. Eğer Erdoğan, Yavaş ve İmamoğlu yarışırsa, ikinci tura Erdoğan ve Yavaş kalır. Seçimi Yavaş şu anın şartlarında rahat kazanır" diye yazdı.

"AK PARTİ FARINDA DEĞİL"

Küçük'e göre cumhurbaşkanlığı yarışı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında geçmesi halinde yine Yavaş kazanıyor. Küçük, bu durumu "Milletin Mansur Yavaş’a ilgisi yoğun. Mansur Yavaş’ın ayak sesleri her yerden duyuluyor. Tabii ki daha erken, çok şey değişir. Mansur Yavaş’ı insanlar kendinden görüyor. 'İmamoğlu gibi şikâyet etmiyor. Hükûmetle kavga etmiyor. Devleti idare eder' diye düşünülüyor" ifadeleriyl yorumladı.

Küçük, yazısını "AK Parti bence hâlâ sokakta ne konuşulduğunun çok farkında değil. Benden söylemesi. En güçlü Erdoğancılar bile Mansur Yavaş’a rahatlıkla oy veririz diyorlar. İmamoğlu Karadenizli ama bugün seçim olsa Mansur Yavaş o bölgede İmamoğlu’nu rahat geçiyor. Bana inanmayan sokağa çıkıp vatandaşla konuşabilir" diyerek tamamladı.