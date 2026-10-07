Cemil Tugay AKP'ye geçti, YENİ Parti'den ilk açıklama geldi: 'Estetikle yüzünü değiştirsin, o yüzle İzmir sokaklarında gezemez!'

CHP’den istifa ederek bağımsız kalacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, haftalarca yalanladığı iddiaların ardından bugün resmen AKP’ye katıldı.

Tugay’ın rozetini AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Rozet taktıktan sonra kürsüde konuşan Tugay, "AK Parti kimsesizlerin kimsesidir" dedi.

YENİ PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a estetik olmasını önererek "Yüzünü değiştirsin. Çünkü o yüzle İzmir sokaklarında gezemez" dedi.

Başarır, TBMM'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başarır'ın açıklamasında öne çıkanlar şunlar:

"Bugün AK Parti Genel Merkez'de bir grup toplantısı yaptı. İzmir Belediye Başkanı'nı kendi saflarına üye olarak kaydettiklerini, aldıklarını açıkladı. Utanç verici bir durum. 2 gün öncede TBB Başkanı, 2 dönem milletvekilliği yapmış ve 2 dönemdir Mersin'i yöneten Sayın Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı, Yenişehir Belediye Başkanı tutuklandı.

Aynı şekilde Eyüp, Ataşehir Belediye Başkanı gözaltına alındı. Demek ki kendi saflarına geçen insanlar yargılanmıyor, yargıdan muaf tutuluyor.

Hem İzmir'in nasıl yönetildiğine dair video paylaş, daha sonra o belediye başkanını rozet tak. Direnenler cezaevinde. Eğilip bükülenler AKP grubunda rozet takılıyor.

Ona tek önerim var. Biliyorsunuz estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin. Çünkü o yüzle İzmir sokaklarında gezemez. Ancak rozet törenine gruba gelir."

FON KRİZİ

Türkiye'nin gündemindeki fon krizine de değinen Başarır, şöyle konuştu:

"Dün Meclis çalışmalarına başladık ilk kez. Bununla ilgili tüm muhalefet partileri araştırma önwergesi verdi. Bu konuyla ilgili araştırma kurulu kurulmayacaksa hangi konuda kurulacak?

500 bin mağdur var. Asrın dolandırıcılığı. Yaklaşık 90 milyar dolarlık tahmin edilen bir vurgun var. Ama AKP tarafından yoklama istendi. Salon boşaltıldı, araştırılmadı.

Bugün Cevdet Yılmaz geliyor. Meclis'e bir sunum yapacak. umarım bildiklerimizi anlatmaz. Tüm gruplarla 30'ar dakika konuşacak. Hepimizle kamuoyuyla düşüncelerimiz, tespitlerimiz paylaşacağız. Bu konuyu Meclis'e bırakıyorum."