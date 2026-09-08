Cemil Tugay: 'Cumhuriyete ve İzmir’in özgür ruhuna sahip çıkacağız'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in kurtuluşunun 104’üncü yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada, kentin özgürlüğünün büyük bedeller ödenerek kazanıldığını vurguladı.

Milli Mücadele kahramanlarını anan Tugay, “104 yıl önce onlar kendi sorumluluklarını yerine getirdiler. Kimi direndi, kimi savaştı, kimi yaralandı, kimi bu topraklarda can verdi. Şimdi çalışma ve başarma sırası bizde. Cumhuriyete sahip çıkacağız. İzmir’in özgür ruhuna sahip çıkacağız, çocuklarımıza gurur duyacakları bir şehir bırakacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 104’üncü yılı kapsamında düzenlenen programda konuştu. Konuşmasına Orhan Şaik Gökyay’ın “Bu Vatan Kimin?” şiirinden dizeler okuyarak başlayan Tugay, İzmir’in tarihinin bağımsızlık mücadelesi ve büyük fedakârlıklarla şekillendiğini söyledi.

“ÖZGÜRLÜĞÜN BİR BEDELİ VAR”

İzmir’in işgaline karşı ilk kurşunu atan Hasan Tahsin’i ve cepheye koşan Mehmetçikleri anımsatan Tugay, Büyük Taarruz’un ardından İzmir’e doğru ilerleyen Türk ordusunun verdiği mücadeleye dikkat çekti.

Tugay, “Hasan Tahsin’i işgalin ilk gününde silahını ateşlerken hatırlıyoruz. Cepheye koşan Mehmetçiklerimizi, Büyük Taarruz’un ardından durmadan ilerleyen, dağları ve ovaları aşan kahraman ordumuzu hatırlıyoruz. Görüyoruz ki özgürlüğün bir bedeli var ve İzmir o bedeli ödedi” dedi.

9 Eylül’ün yalnızca bir zafer günü olmadığını söyleyen Tugay, “Bu yüzdendir ki 9 Eylül, içinde büyük bir sevinç barındırdığı gibi büyük bir minnet duygusunu da barındırır. Kutladığımız zaferin ardındaki yarım kalan hayatları, evlatlarını toprağa veren aileleri hatırlatır” diye konuştu.

“BU TARİH BİZİMLE BİRLİKTE YÜRÜYOR”

İzmir’in 104 yıldır kurtuluşun ve Cumhuriyetin izlerini taşıdığını belirten Tugay, kentin farklı noktalarının Milli Mücadele’nin hafızasını yaşattığını söyledi.

Tugay, “104 yıldır bu şehrin sokaklarında kurtuluşun ve kuruluşun sesleri yankılanıyor. Kordon’dan Konak’a, Kemeraltı’ndan Kadifekale’ye, Halkapınar’dan İzmir’in dağlarına kadar aynı tarih bizimle birlikte yürüyor. Bu şehir Hasan Tahsin’in cesaretini, Süleyman Fethi Bey’in onurunu, şehitlerimizin hatırasını ve kahraman ordumuzun zaferini taşıyor” dedi.

İzmir’in özgürlüğüne bağlılığının tarihinden kaynaklandığını ifade eden Tugay, “Bugün İzmir’in özgürlüğüne neden böylesine tutkuyla bağlı olduğunu anlamak isteyen bu tarihe bakmalı. Biz özgürlüğün bedelini biliyoruz. Cumhuriyetin kıymetini biliyoruz. Atatürk’ün bu ülkeye bıraktığı mirasın büyüklüğünü ve değerini biliyoruz. 104 yıldır bütün bunları onurla taşıyoruz” diye konuştu.

“BU TARİH BİZE SORUMLULUK YÜKLÜYOR”

Büyük bir tarihsel mirasın yalnızca gurur değil, sorumluluk da getirdiğini vurgulayan Tugay, İzmir’in geleceğine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Tugay, “Onların ödediği bedel, bugün bizim onurla taşıdığımız sorumluluktur. O sorumluluk bize İzmir’e nasıl bakmamız gerektiğini söylüyor. Uğruna canlar verilmiş bir kente iyi bakmak zorundayız. Özgürlüğüne kavuşması için büyük bedeller ödenmiş bu şehrin çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak zorundayız” dedi.

Cumhuriyetin kuruluş heyecanını yaşamış İzmir’de akla, bilime, eğitime ve kültüre daha güçlü biçimde sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Tugay, “Atatürk sevgisini böylesine güçlü taşıyan bir şehirde onun gösterdiği hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

İzmir için çalışma ve üretme sözü veren Tugay, belediyenin önceliklerini de sıraladı. Çocukların iyi eğitim alması, gençlerin İzmir’de gelecek kurabilmesi ve kadınların özgür ve güçlü olduğu bir kent yaratılması gerektiğini söyledi.

Tugay, “Yapacağız, daha çok çalışacağız. Her gün bir önceki günden daha çok çalışacağız. İzmir’in çocuklarının iyi eğitim alması için çalışacağız. Gençlerimizin kendi şehirlerinde hayal kurması, üretmesi ve geleceğini burada inşa etmesi için çalışacağız. Kadınların özgür ve güçlü olduğu, emeğin karşılığını bulduğu, hiçbir hemşehrimizin kendisini yalnız hissetmediği bir İzmir için çalışacağız” diye konuştu.

Körfez ve doğanın korunacağını, İzmir’in tarihine ve kültürüne sahip çıkılacağını belirten Tugay, “Körfezimize, denizimize iyi bakacağız. Doğamızı koruyacağız. Tarihimize sahip çıkacağız. Kültürümüzü büyüteceğiz. Bu şehrin refahını artıracak, İzmir’in imkânlarını bütün hemşehrilerimiz için çoğaltacağız” dedi.

“ATATÜRK’E BAĞLILIĞIMIZI ÇALIŞARAK GÖSTERECEĞİZ”

Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığın sözle değil, çalışmayla gösterilmesi gerektiğini söyleyen Tugay, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığımızı çalışarak göstereceğiz. Cumhuriyete bağlılığımızı onun değerlerini hayatın içinde yaşayarak göstereceğiz. İzmir’e sevgimizi bu şehri her gün biraz daha ileriye taşıyarak göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşunun 104’üncü yılının büyük bir coşkuyla kutlanacağını belirten Tugay, “Başımız dik olacak, bayraklarımız gökyüzünde olacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı yine bu şehrin meydanlarında yankılanacak. O büyük coşkunun içinde nereden geldiğimizi hiç unutmayacağız” dedi.

“ÇALIŞMA VE BAŞARMA SIRASI BİZDE”

Konuşmasının sonunda Milli Mücadele kahramanlarını ve şehitleri anan Tugay, gelecek kuşaklara daha güçlü bir İzmir bırakma sorumluluğuna vurgu yaptı.

Tugay, “104 yıl önce onlar kendi sorumluluklarını yerine getirdiler. Kimi direndi, kimi savaştı, kimi yaralandı, kimi bu topraklarda can verdi. Şimdi çalışma ve başarma sırası bizde. Cumhuriyete sahip çıkacağız. İzmir’in özgür ruhuna sahip çıkacağız. Çocuklarımıza gurur duyacakları bir şehir bırakacağız” diye konuştu.

Tugay, Milli Mücadele’nin bütün kahramanlarını ve vatan uğruna yaşamını yitiren şehitleri saygı ve rahmetle andığını söyledi.