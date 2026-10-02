Cemil Tugay’dan ADD istifası sonrası ilk açıklama: 'Hiç kimse benden böyle bir şey istemedi'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karşıyaka Şubesi’ndeki üyeliğini sonlandırmasının ardından sosyal medya üzerinden kendisini eleştiren bir kullanıcıya yanıt verdi.

Tugay, haziran ayında CHP’den istifa ederek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürmeye başlamıştı.

Tugay, 30 Eylül’de de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşmüştü.

“HİÇ KİMSE BENDEN BÖYLE BİR ŞEY İSTEMEDİ”

Bir sosyal medya kullanıcısının ADD’den ayrılmasını eleştirmesi üzerine Tugay, kararının gerekçesini açıkladı.

Tugay şu ifadeleri kullandı:

“Kimse benden Atatürk'e duyduğum sevgi ve saygıyı silemez ve hiç kimse benden böyle bir şey istemedi. Nasıl yanlış düşünceler içindesiniz böyle? Üyeliğinden ayrıldığım Karşıyaka'da bir dernek sadece. Faaliyetlerine katılamadığım ve yönetimi ile anlaşamadığım için ayrıldım.”

“UZUN ZAMANDIR AYRILMAYI DÜŞÜNÜYORDUM”

ADD üyeliğinden ayrılmayı uzun süredir düşündüğünü belirten Tugay, işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştirdiğini söyledi:

“Uzun zamandır ayrılmayı düşünürken, e- devlet üzerinden yapılabildiğini farkedince dün yaptım bunu. İzmir'de 4.5 milyon insan var, yine milyonlarcası Atatürk sevgisiyle yaşıyor. Peki kaç tanesi bu derneğe üye? Onlarda mı suçlanmalı o zaman?”

“BENİM GÖREVİM BU ŞEHRİN BELEDİYE HİZMETLERİNİN EN İYİ ŞEKİLDE YAPILMASINI SAĞLAMAK”

Tugay, açıklamasının devamında belediye başkanlığı görevine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Defalarca söylediğim şeyi tekrar edeceğim; Benim görevim bu şehrin belediye hizmetlerinin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak. İzmir'in sorunlarını çözemememiz şehrimize ve insanlarımıza yapılmış en büyük kötülük olacaktır. Ben de bu kötülüğü yapmayacağım İzmir'e.”