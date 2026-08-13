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Cemil Tugay’dan ‘AKP’ye geçecek’ iddiasına yanıt: 'Kendime bir yol çizeceğim'

Cemil Tugay’dan ‘AKP’ye geçecek’ iddiasına yanıt: 'Kendime bir yol çizeceğim'

13.08.2026 13:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cemil Tugay’dan ‘AKP’ye geçecek’ iddiasına yanıt: 'Kendime bir yol çizeceğim'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, açıklamalarda bulundu. AKP’ye geçeceği iddialarını yalanlayan Tugay, “Tabii ki ben de kendime bir yol çizeceğim. Bazı şeylerin oturmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP’ye geçeceği iddialarını reddetti. Tv100 muhabiri Selda Güneysu’ya konuşan Tugay, bağımsız kalacağını vurgulayarak bir yerel yönetici olarak kente dair sorumlulukları olduğunu belirtti.

Tugay, “Tabii ki ben de kendime bir yol çizeceğim. Bazı şeylerin oturmasını bekliyorum” dedi.

“KENDİME BİR YOL ÇİZECEĞİM”

Tugay’ın açıklamaları şöyle:

“Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok. Bağımsız kalacağım, bağımsız kalacağımı da defalarca söyledim ancak her gün konuşulmak da beni üzüyor aslında. Tabii ki ben de kendime bir yol çizeceğim.

Bazı şeylerin oturmasını bekliyorum çünkü şu an itibarıyla yerel bir yöneticiyim. Milletvekili olsam belki daha farklı konuşabilirim ama benim bir kente dair sorumluluğum var. O yüzden de bu süreci sakince bekliyorum.”

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