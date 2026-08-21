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Cengiz Çandar sürece itiraz edenlere 'dağlar sizi bekliyor' dedi, AKP'den 'ağır provokasyon' tepkisi geldi

Cengiz Çandar sürece itiraz edenlere 'dağlar sizi bekliyor' dedi, AKP'den 'ağır provokasyon' tepkisi geldi

21.08.2026 12:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cengiz Çandar sürece itiraz edenlere 'dağlar sizi bekliyor' dedi, AKP'den 'ağır provokasyon' tepkisi geldi

DEM Parti milletvekili Cengiz Çandar, sürece itiraz edenlere “Size ne oluyor? Beğenmiyorsanız dağlar sizi bekliyor, buyrun çıkın” dedi. Çandar'ın bu sözlerine AKP'li Şamil Tayyar "tahrik edici ve ağır provokasyon kokuyor" diyerek tepki gösterdi.

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DEM Parti Diyarbakır milletvekili Cengiz Çandar, "Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen süreç kapsamında yürürlüğe giren çerçeve yasaya ilişkin tartışma yaratan ifadeler kullandı. 

Yasanın “dağdakileri, PKK ile iltisak ve örgüt üyeliği iddiaları nedeniyle cezaevinde bulunanları ve yurtdışında aynı gerekçelerle sürgünde bulunanları” kapsadığını söyleyen Çandar, “Yani PKK şemsiyesi altında ifade edilebilecek binlerce insanın entegrasyonunu, cezalarının ertelenmesini ifade ediyor” dedi.

“PKK’nin bir lideri var İmralı Adası’nda bir de Kandil’de yönetici kadroları var. Bunlar ‘peki’ diyorsa konu bitmiştir” diyen Çandar şu ifadeleri kullandı:

"Neye itiraz ediyorsunuz, ne oluyor yani? Türk milliyetçi canibinden gelen ülke bölünüyor (diye) saçmasapan, ne yasanın içeriğiyle, ne durumla ilgisi olmayan bir itiraz var. Kimi Kürt çevrelerinden kimi de Türk entelektüel çevrelerinden gelen ‘bu ne biçim, yani Kürtler, bunlar ne elde etti, bu böyle olur mu’… Yahu kardeşim bu bir örgütün ortadan kalkmasının hukuki düzenlemesi. Örgütün lideri peki diyor, yöneticileri peki diyor. Size ne oluyor peki? Beğenmiyorsanız dağlar sizi bekliyor. Buyrun çıkın, ne yapacaksanız yapın.”

"AĞIR PROVOKASYON"

DEM'li Cengiz Çandar'ın bu sözleri AKP'de tepkiye yol açtı. AKP'nin eski MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden Çandar'ın sözlerini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, sözkonusu ifadelerin "tahrik edici" olduğunu ve "ağır provokasyon koktuğunu" belirtti. DEM Parti'nin genel olarak "ayrıştırıcı dil" kullandığını öne süren Tayyar, "Külliye ve TBMM merkezli iki kurul temsilcileri dışında bilgilendirme yapılmamasında fayda görüyorum. Aksi halde sürecin enfekte olma ihtimali artar ve siyasi faturası ağır olur" dedi. 

Çandar, 12 Eylül 2010 yılındaki Anayasa referandumunda liberal çevrelerce yürütülen “Yetmez Ama Evet” kampanyasının da önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor.

İlgili Konular: #şamil tayyar #cengiz çandar #Dem Parti

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