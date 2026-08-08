Çerçeve yasa kabul edilmişti: Bahçeli ‘evine dönmeli’ demişti… Yılmaz’dan kritik Demirtaş açıklaması

İktidarın “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırladığı “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi”, TBMM Adalet Komisyonu’nda 18 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

Kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak anılan teklifin komisyondaki görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gözler, düzenlemenin kimleri kapsayacağına ilişkin tartışmalara çevrildi.

YILMAZ: ‘ÖCALAN DÜZENLEME KAPSAMINDA DEĞİL’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çerçeve yasaya ilişkin gündemdeki soruları yanıtladı.

Yılmaz, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mevcut düzenleme kapsamında yer almadığını belirtti. Öcalan’a ilişkin bir konunun düzenleme kapsamında olmadığını söyleyen Yılmaz, “Bizim artık sonuç almamız lazım, bu 50 yıllık sorundan memleketimizi kurtarmamız lazım” dedi.

Türkiye’nin söz konusu sorunu çözecek devlet kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, sürecin sonuçlandırılması gerektiğini savundu.

DEMİRTAŞ SORUSUNA: “KARARI YARGI MERCİLERİ VERECEK”

Yılmaz, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da düzenleme kapsamında olup olmayacağına ilişkin soruları da yanıtladı.

Kanuni düzenlemelerin belirli kişilere özel hazırlanamayacağını belirten Yılmaz, “Düzenleme dediğiniz de belli bir şahsı ilgilendiren bir şey olmaz. Genel bir düzenleme yaparsınız, kanuni düzenleme ve o düzenleme kimin için geçerliyse herkes ondan istifade eder” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, düzenlemeden kimlerin yararlanacağının belirlenmesine ilişkin kararın ise “ilgili yargı mercileri” tarafından verileceğini söyledi.

BAHÇELİ: “ÖCALAN UMUDA, DEMİRTAŞ EVİNE DÖNMELİ”

Çerçeve yasa tartışmalarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha önce yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

Bahçeli, Abdullah Öcalan için “umut hakkı” tanınması gerektiğini savunmuş, Selahattin Demirtaş’ın ise serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Bahçeli, söz konusu çağrısını “Öcalan umuda, Demirtaş evine dönmeli” ifadeleriyle dile getirmiş