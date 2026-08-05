'Çerçeve yasa'nın Meclis'e gelmesine saatler kala Devlet Bahçeli'den kritik açıklama: 'Öcalan umuda, Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmelidir'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli "çerçeve yasa"ya imzasının ardından açıklamalarda bulundu.

"DEMİRTAŞ’IN SÜREKLİ HALİNİ HATIRINI SORUYORUM"

Yandaş gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Bahçeli, "86 milyon kazanacak. Cumhurbaşkanımıza ve meclis başkanımıza teşekkür ediyorum. Demirtaş’ın sürekli halini hatırını soruyorum. Öcalan umuda, Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmelidir" dedi.

MHP Genel Başkanı açıklamalarının devamında, “Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, “Bize zaman zaman soruyorlar; son grup konuşmalarında niçin ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine değinmiyorsunuz diye… Biz devlet adabına riayet ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Sayın Meclis Başkanımız da konuya vaziyet ediyor. Biz de kendilerine destek veriyoruz. Onların yürüttüğü çalışmaların önüne geçmek doğru değildir" diye konuştu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ SORUSUNA YANIT

“Selahattin Demirtaş hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Bahçeli şu yanıtı verdi:

“Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmedim. Ancak avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür, halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir. İyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım. Demirtaş’la Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde birlikte çalıştık.

Bahçeli, daha önce yaptığı “Selahattin Demirtaş evine dönsün” açıklamasının hatırlatılması üzerine ise, “Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye’nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır” dedi.

BAHÇELİ DÜN İMZA ATMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün çerçeve yasa teklifine imza atmıştı.

Teklifi Bahçeli ile birlikte Feti Yıldız, Celal Adan, Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da imzalamıştı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AKP Grup Başkanlığına gelerek, MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ve kendisinin imzalarını teslim etmişti.