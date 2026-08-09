Çerçeve yasa öncesi… Özgür Özel, MYK’yi toplayacak

‘Çerçeve yasa’ olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin yarın TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenirken, Yeni Parti’de de Meclis gündemine ilişkin toplantı yapılacak.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) yarın TBMM’de toplayacak.
Saat 12.00’de başlaması planlanan toplantıda, Meclis gündeminin yanı sıra siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.
MYK toplantısının, çerçeve yasaya ilişkin doğrudan “evet” ya da “hayır” kararı almak amacıyla yapılmayacağı belirtildi.