Çerçeve yasa 'rekor' oyla Meclis'ten geçti: İşte isim isim, parti parti kullanılan oylar...

TBMM Genel Kurulu'nda çerçeve yasanın görüşmeleri tamamlandı. Çerçeve yasa, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Söz konusu oylamaya 562 milletvekili katıldı. 467 "evet", 87 "hayır" ve 7 "çekimser" oy ile yasalaştı.
Söz konusu çerçeve yasaya AKP'den 268 milletvekili evet oyu verdi, 9 milletvekili ise katılmadı.
YENİ Parti'den 35 milletvekili evet derken, 54 milletvekili ret oyu verdi, 2 milletvekili ise oylamaya katılmadı.
DEM Parti'den 55 milletvekili kabul oyu verirken, 1 milletvekili katılmadı.
MHP'den 44 milletvekili kanun teklifine ilişkin eve oyu verdi, 2 milletvekili oylamaya katılmadı.
CHP'de 29 milletvekili evet oyu verdi, 2 milletvekili ret oyu verirken, 14 milletvekili oylamaya katılmadı.
İYİ Partili vekillerin tamamı, 29 milletvekili ret oyu verdi.
Yeni Yol Partisi'nden 16 milletvekilli kabul oyu verirken, 3 milletvekili çekimser oy kullandı, 1 vekil oylamaya katılmadı.
Bağımsız vekillerden 7'si kabul, 1'i ret oyu verdi, 2'si oylamaya katılmadı.
HÜDAPAR'ın tamamı, 4 vekil, kabul oyu verdi.
YRP'nin tamamı, 4 vekil, çekimser oy kullandı.
TİP'in tamamı, 3 vekil, kabul oyu verdi.
Demokratik Bölgeler Partisi'nin tamamı, 2 vekil, kabul oyu verdi.
EMEP'in tamamı, 2 vekil, evet oyu verdi.
Demokrat Parti'nin tamamı, 1 vekil, ret oyu verdi.
DSP'nin tamamı, 1 vekil, kabul oyu verdi.
Saadet Partisi'nin tamamı, 1 vekil, kabul oyu verdi.
İŞTE İSİM İSİM 'ÇERÇEVE YASA'YA KULLANILAN OYLAR...