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Çerçeve yasa 'rekor' oyla Meclis'ten geçti: İşte isim isim, parti parti kullanılan oylar...

Çerçeve yasa 'rekor' oyla Meclis'ten geçti: İşte isim isim, parti parti kullanılan oylar...

11.08.2026 01:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Çerçeve yasa 'rekor' oyla Meclis'ten geçti: İşte isim isim, parti parti kullanılan oylar...

Çerçeve yasa, TBMM'de yapılan açık oylamayla kabul edilip yasalaştı. AKP'de 9 milletvekili oylamaya katılmazken, MHP'den de 2 vekil oylamada yoktu. Öte yandan, YENİ Parti'den 35 milletvekili evet derken, 54 milletvekili ret oyu verdi, 2 milletvekili ise oylamaya katılmadı. İşte isim isim, parti parti çerçeve yasaya verilen oylar...

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TBMM Genel Kurulu'nda çerçeve yasanın görüşmeleri tamamlandı. Çerçeve yasa, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Söz konusu oylamaya 562 milletvekili katıldı. 467 "evet", 87 "hayır" ve 7 "çekimser" oy ile yasalaştı.

Söz konusu çerçeve yasaya AKP'den 268 milletvekili evet oyu verdi, 9 milletvekili ise katılmadı.

YENİ Parti'den 35 milletvekili evet derken, 54 milletvekili ret oyu verdi, 2 milletvekili ise oylamaya katılmadı. 

DEM Parti'den 55 milletvekili kabul oyu verirken, 1 milletvekili katılmadı.

MHP'den 44 milletvekili kanun teklifine ilişkin eve oyu verdi, 2 milletvekili oylamaya katılmadı.

CHP'de 29 milletvekili evet oyu verdi, 2 milletvekili ret oyu verirken, 14 milletvekili oylamaya katılmadı.

İYİ Partili vekillerin tamamı, 29 milletvekili ret oyu verdi.

Yeni Yol Partisi'nden 16 milletvekilli kabul oyu verirken, 3 milletvekili çekimser oy kullandı, 1 vekil oylamaya katılmadı.

Bağımsız vekillerden 7'si kabul, 1'i ret oyu verdi, 2'si oylamaya katılmadı.

HÜDAPAR'ın tamamı, 4 vekil, kabul oyu verdi.

YRP'nin tamamı, 4 vekil, çekimser oy kullandı.

TİP'in tamamı, 3 vekil, kabul oyu verdi.

Demokratik Bölgeler Partisi'nin tamamı, 2 vekil, kabul oyu verdi.

EMEP'in tamamı, 2 vekil, evet oyu verdi.

Demokrat Parti'nin tamamı, 1 vekil, ret oyu verdi.

DSP'nin tamamı, 1 vekil, kabul oyu verdi.

Saadet Partisi'nin tamamı, 1 vekil, kabul oyu verdi.

İŞTE İSİM İSİM 'ÇERÇEVE YASA'YA KULLANILAN OYLAR...

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İlgili Konular: #AKP #MHP #TBMM #Çerçeve yasa