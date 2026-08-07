Çerçeve yasa TBMM'de... Görüşmeler bugün başlıyor: Saat belli oldu

TBMM Başkanlığı'na 360 milletvekilinin imzasıyla sunulan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlıyor.

Yasanın pazar günü Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

SAAT BELLİ OLDU

TBMM Adalet Komisyonu bugün saat 15.30'da çerçeve yasanın görüşmeleri için toplanacak.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, teklifteki düzenlemelere ve komisyon sürecine ilişkin dün yaptığı açıklamada "Meclisimiz bu teklifle birlikte yasama tarihimizin en önemli ve en kritik kanun tekliflerinden birini görüşecektir. Çünkü bu teklif, milletimizin 40 yılı aşkın süredir kanayan yarasını hukukun şifalı eliyle sarma iradesinin somut bir tezahürüdür" dedi.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun da üyesi olan Yüksel, komisyonun ilk toplantısını 5 Ağustos 2025'te yaptığını, bir yıl sonra komisyon raporu doğrultusunda hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu hatırlattı.

Teklifin bir af düzenlemesi olmadığını vurgulayan Yüksel, şöyle devam etti:

“Teklifte öngörülen mekanizmaların işletilebilmesi, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasına bağlıdır. Edirne'den Hakkari'ye kadar yükselen ortak ses şudur: Evlatlarımız değil, silahlar toprağa gömülsün. TBMM olarak yazacağımız her madde, kuracağımız her cümle ve ortaya koyacağımız her düzenleme, işte bu ortak dileğin hukuk diliyle ifadesi olacaktır.”

ÖZGÜR ÖZEL'İN YENİ PARTİ'Sİ NE YAPACAK?

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çerçeve yasa ile ilgili dün yaptığı açıklamada "Genel olarak özensiz, kötü hazırlanmış, birçok teknik eleştiriye açık bir teklifle karşı karşıya olduğumuz söylemek lazım" dedi.

"Bu vakitten sonra gidip kanun teklifine imza atma çabamız yok" diyen Özel, "Komisyonda, tarih önünde sözümüzü parti olarak söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

YASADA NELER VAR?

Teklif, Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından pazar günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacak.

Ancak uygulanması için Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK), PKK/KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit ve teyit etmesi şartı aranacak.

Silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak.

Koşulların sağlanması halinde "örgütü kurma veya yönetme, üyelik, bilerek ve isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına ilişkin suçlar" ile ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri ertelenecek.

Ancak bu madde, 1 Haziran 2005 tarihiyle sınırlandırılıyor.

1 HAZİRAN 2005 ÖNCESİ KAPSAM DIŞI

1 Haziran 2005 tarihinden önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar veya ağırlaştırılmış müebbet gerektirecek suçlar işleyenler, yasa kapsamı dışında tutulacak.

Teklifte Öcalan'a “statü” tanıyacak bir madde de yer almıyor.

Yeni Türk Ceza Kanunu, 1 Haziran 2005'te yürürlüğe girmişti. Kanun teklifiyle bu tarihe işaret edilerek eski Türk Ceza Kanunu'nun uygulandığı dönem açılan davaların ve soruşturmaların tamamı kapsam dışında bırakıldı.

YENİ SUÇ İŞLENİRSE ERTELEME KARARI KALKACAK

15 yıl veya daha az hapis cezası alan hükümlülerin cezalarının infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların infazı 10 yıl süreyle ertelenecek. Erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde söz konusu karar kaldırılacak, soruşturma ve kovuşturma devam edecek. Hükümlü belirtilen süreyi suç işlemeden tamamlarsa ceza infaz edilmiş sayılacak.

Düzenleme, hak yoksunluğunu da içeriyor. Buna göre, erteleme kararları kurul tarafından dönemsel olarak değerlendirilecek ve gerek görülmesi halinde soruşturma, kovuşturma, mahkumiyet nedeniyle doğan hak yoksunluğunun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması talep edilebilecek. Yani bu kişilerin belirtilen süre içinde seçme ve seçilme hakkı dahil bazı temel hakları olmayacak.

Bu sürenin sonunda hakimlik, hak yoksunluğunun ortadan kaldırılmasına karar verirse siyaset yolu da açılmış olacak.

“KASTEN ADAM ÖLDÜRME” KAPSAM DIŞI

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen “kasten öldürme suçu” kapsam dışında tutulacak. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) raporları da belirleyici nitelikte olacak. Ayrıca süreçte görev alanlar yasal güvenceye kavuşturulacak.

BAŞVURU İÇİN ALTI AY SÜRE

Teklife göre terör örgütünün feshi ve silahların tesliminin teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararı Resmi Gazete'de yayımlanacak; 6 ay içinde başvuranlara, bu kanunun hükümleri uygulanacak.

Türkiye'de başvuru yapacaklar adli makamlara, yurt dışında olanlar ilgili makamlara başvuru yaparak kanundan yararlanabilecek.

Düzenleme kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında “Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu” oluşturulacak. Bu kurulda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilâtı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak. Kurulun koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yapılacak.

Yasa ile TBMM bünyesinde ayrıca 17 üyeli bir İzleme Kurulu oluşturulacak. Kurulun kimlerden oluşacağına TBMM Başkanı karar verecek. Kanunla kurulacak komisyon, Meclis İçtüzüğü hükümlerine tabi olmayacak.