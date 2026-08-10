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'Çerçeve Yasa'ya bir ret daha: YENİ Partili Arslan 'hayır' oyu vereceğini açıkladı

'Çerçeve Yasa'ya bir ret daha: YENİ Partili Arslan 'hayır' oyu vereceğini açıkladı

10.08.2026 00:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Çerçeve Yasa'ya bir ret daha: YENİ Partili Arslan 'hayır' oyu vereceğini açıkladı

YENİ Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çerçeve yasaya 'hayır' oyu vereceğini duyurdu. Daha önce YENİ Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da 'hayır' diyeceklerini açıklamıştı.
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YENİ Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ve YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un ardından, YENİ Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan da çerçeve yasaya 'hayır' oyu vereceğini duyurdu. 

Sosyal medya paylaşımı yapan Arslan, şunları yazdı: 

"ÇERÇEVE YASA’YA HAYIR DİYORUM!

Silahların susması, terörün sona ermesi, kardeşliğin güçlenmesi ve kalıcı toplumsal barışın sağlanması hepimizin ortak hedefidir. Tartışılması gereken hedef değil; bu hedefe hangi hukuk, demokrasi ve siyasal anlayışla ulaşılacağıdır.

Herhangi bir kesimin hak ve özgürlüklerinin genişletilmesine değil; hukukun, demokrasinin ve özgürlüklerin herkes için eşit ve eksiksiz uygulanmamasına itiraz ediyorum.

ÖNCE ANAYASA, ÖNCE HUKUK

Süreç Komisyonu raporunun 7. bölümünde hukuk devleti, millet egemenliği, kuvvetler ayrılığı, temel hak ve özgürlükler ile AYM ve AİHM kararlarına uyulması vurgulanıyor.

Bunların hiçbiri yeni değildir. Hepsi zaten Anayasanın ve demokratik Cumhuriyetin gereğidir.

Oysa iki yıldır bunun tam tersini yaşıyoruz.

Anayasa ve bağlayıcı yargı kararları yok sayılıyor; kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı aşındırılıyor. Seçilmişlere yönelik tutuklamalar, kayyımlar ve muhalefeti kuşatan operasyonlarla seçme-seçilme hakkı, ifade özgürlüğü ve milli irade baskı altına alınıyor.

Sorun yeni hukuk metinlerinin eksikliği değil; Anayasanın ve mevcut hukukun uygulanmamasıdır.

TOPLUMSAL BARIŞ, SİYASAL HESAPLARIN ARACI OLAMAZ

İktidar, önümüzdeki dönemin siyasal denklemini bugünden kurmaya çalışıyor. Anayasa, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Meclis çoğunluğu bu hesabın önemli parçalarıdır.

Toplumsal barış gibi tarihsel bir mesele, iktidarın ömrünü uzatacak bir siyasal mühendisliğin aracına dönüştürülemez.

Bir kesime uzatılan el, diğer kesime yöneltilen hukuk sopasıyla aynı anda var olamaz.

ÖLÇÜ NETTİR

Demokrasi bölünemez.

Hukuk seçici uygulanamaz.

Milli irade, iktidarın işine geldiğinde hatırlanamaz.

Toplumsal barışın yolu siyasal mühendislikten değil; uygulanan Anayasadan, hukuk devletinden, özgürlükten, eşit yurttaşlıktan ve millet iradesinden geçer.

Bu gerekçelerle, mevcut haliyle Çerçeve Yasa’ya HAYIR diyorum."

İlgili Konular: #eskişehir #Milletvekili #Çerçeve yasa

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