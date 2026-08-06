'Çerçeve Yasa'ya imza atmayan tek MHP'li vekilden çarpıcı paylaşım

İktidarın "Terörsüz Türkiye" süreci olarak adlandırdığı yeni çözüm süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi 592 vekilden 360'nın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter’in yasaya imza atmayan tek MHP milletvekili olduğu öğrenildi.

Yönter sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bozdu.

Partisinden çerçeve yasaya imza atmayan tek kişi olan Yönter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir canım var; o da vatana, millete, devlete ve davama feda olsun…" dedi.

Bir canım var; o da vatana, millete, devlete ve davama feda olsun… — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) August 6, 2026

GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, 27 Mart'ta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yönter, paylaşımında, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yönter'in akademik çalışmalarına daha fazla ağırlık vermek için "müsaade istediğini", istifa kararının ardından herhangi bir küskünlük olmadığını söylemişti.