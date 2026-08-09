Çerçeve yasa Genel Kurul’da görüşülecek: 592 milletvekilinden 410’u ‘Evet’e hazır!

TBMM, 1 Ekim 2025’de başladığı ve 1 Temmuz’dan itibaren ise uzatma kararı aldığı yasama yılının sonuna geldi. Genel kurulun 16 Haziran’daki birleşiminde TBMM’nin çalışmalarına devam etmesine karar verilmişti.

AKP tarafından TBMM’ye yeni yasa teklifleri sunulurken bunlardan biri de “çerçeve yasa” idi. TBMM’de dün şehit aileleri ve gazilerin mali, sosyal ve özlük haklarına yönelik düzenlemeleri içeren teklif görüşüldü. Yarın (pazartesi) da çerçeve yasa genel kurula gelecek.

ÇERÇEVE YASA SONRASI TATİL

TBMM Adalet Komisyonu’nda AKP, MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Yol Partisi ve YENİ Parti’nin oylarıyla kabul edilen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” adlı çerçeve yasa teklifi için TBMM Genel Kurulu yarın saat 11.00’de toplanacak. Meclis de bu yasanın geçmesinin ardından içtüzük gereğince 1 Ekim'e kadar tatil yapacak.

MECLİS’TEKİ SANDALYE DAĞILIMI NASIL?

Gözler ise partilerin TBMM Genel Kurulu’ndaki tutumuna çevrildi. Çerçeve yasa teklifi AKP, MHP ve DEM Parti’nin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Yeni Yol Partisi, HÜDA PAR ve CHP de teklife imza attı. YENİ Parti teklife imza atmazken, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi ise teklife karşı...

TİP ve EMEP ise sessizliğini koruyor. Meclis’te halihazırda 592 milletvekili bulunuyor. AKP 277, YENİ Parti 91, DEM Parti 56, MHP 46, CHP 45, İYİ Parti 29, Yeni Yol Partisi 20, HÜDA PAR 4, Yeniden Refah Partisi 4, TİP 3, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) 2, EMEP 2, Saadet Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Parti’nin de 1’er sandalyesi bulunuyor. 10 tane de bağımsız milletvekili bulunuyor.

AKP-MHP-DEM TAM DESTEK, İYİ PARTİ VE YRP KARŞI

Çerçeve yasaya; AKP, MHP ve DEM Parti gruplarının tam destek verdiği, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) ise destek vermediği görülüyor. HÜDA PAR, Yeni Yol Partisi ile bağımsız milletvekilleri Ahmet Zenbilci, Mustafa Yeneroğlu ile Selim Temurci’nin de evet oyu vermesi bekleniyor.

YENİ PARTİ VE CHP GRUPLARI BELİRSİZ

YENİ Parti ile CHP grupları ise tartışmalı bir durumda. CHP yasa teklifine imzacı olurken, YENİ Parti imzacı olmamıştı; ancak iki parti de Adalet Komisyonu’nda ‘Evet’ oyu verdi. CHP ve YENİ Parti kurmaylarından yapılan açıklamalar kapsamında iki partinin genel kurulda yasa teklifine ‘Evet’ oyu vermesi bekleniyor. Ancak; iki partinin de TBMM gruplarında farklı yönde oy kullanabilecek milletvekillerinin olduğu konuşuluyor.

EMEP: ‘REHİNE SİYASETİ’

TİP, yasa teklifine karşı sessizliğini koruyor. EMEP ise yasa teklifini eleştiriyor. EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan yasanın ipleri Saray’ın eline teslim eden bir rehine siyaseti ürettiğini vurgulayarak; “AİHM kararlarının uygulanmaması meşrulaştırılıyor. Siyasetin önünü açan değil, şarta bağlayan ve erteleyen bir irade var. Olumlu tek yanı tahliyeler ve eve dönüştür. Binlerce yurttaşımızın cezaevinden çıkmasına, sürgünden dönmesine elbette ‘Hayır’ demeyiz. Ancak yasanın rehine siyasetine dönüşmesine karşı da mücadelemizi sürdüreceğiz. Son kararımızı komisyon çalışmaları bittikten sonra yetkili kurullarımız genel kurul sürecinde verecek” açıklamasında bulunmuştu. 2 partinin de ne yönde oy vereceği merak konusu. Meclis’te 1 milletvekili ile temsil edilen DSP ise evet oyu vereceğini açıkladı.

410 MİLLETVEKİLİ ‘EVET’E HAZIR

Mevcut açıklamalara göre; AKP, MHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, HÜDA PAR, DBP, Saadet Partisi, DSP ve 3 bağımsız milletvekili hesaba katıldığında çerçeve yasaya ‘evet’ diyecek 410 milletvekilinin hazır olduğu görülüyor. İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi'den toplam 33 milletvekili ise ‘hayır’ diyecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise 430 milletvekilinin oyu ile yasanın Meclis’ten geçeceğine işaret etmişti. YENİ Parti ile CHP milletvekillerinin ne yönde oy kullanacağı ise oylamayı belirleyecek.