‘Çerçeve yasa’yı imzalamamış, paylaşımı dikkat çekmişti: MHP'den ‘İzzet Ulvi Yönter’ açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) TBMM Grubu, "Terörsüz Türkiye" sürecinin yasal zeminini oluşturan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ilk imzasıyla birlikte tüm milletvekillerinin katılımıyla imza attı.

360 imzayla TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif, MHP grubunun tam desteğini alırken, listede bir ismin eksik olması dikkat çekti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay tarafından söz konusu durum hakkında yapılan açıklamada "Milliyetçi Hareket Partisi TBMM Grubumuz, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ile ilgili ilk imzayı Sayın Genel Başkanımız attıktan sonra tüm milletvekillerimizle beraber imzalamıştır. Bugün bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan, bir milletvekilinin ilgili yasa teklifini imzalamadığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili milletvekili, sağlık sorunları nedeniyle raporlu olduğu için Meclis faaliyetlerine katılmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.