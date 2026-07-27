Çerçeve yasada rota değişti: Teklif, Meclis kapanmadan geçirilecek

Cumhuriyet'in günler önce gündeme taşıdığı açılım sürecine ilişkin çerçeve yasa teklifinin bugün TBMM Başkanlığı'na sunulması ve 24 saat içerisinde komisyon gündemine alınması bekleniyordu. Ancak beklenen takvim işletilmedi.

Bu süreçte DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yaptığı açıklamada, “Yasanın kategorik ayrımlar içermemesi ve barış sürecine katılmak isteyenlere kapsayıcı bir kapı aralaması gerekmektedir” değerlendirmesi dikkat çekti.

Ancak Ankara kulislerinde, bu açıklamaların yasa taslağının genel çerçevesini değiştirecek nitelikte olmadığı, teklif üzerinde taraflar arasında büyük ölçüde mutabakat bulunduğu değerlendiriliyor.

Cumhuriyet'in daha önce ulaştığı bilgilere göre taslak; suça karışmadığı değerlendirilen örgüt mensuplarına yönelik hukuki düzenlemeleri, belirli süre sonunda siyasi yasakların kaldırılmasını, Kandil'deki üst düzey kadroların Türkiye'ye dönüşüne izin verilmemesini ve silah bırakma sürecinin MİT, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Kurulu raporlarına bağlı olarak işletilmesini içeriyor. Taslakta, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin herhangi bir statü düzenlemesine ise yer verilmiyor.

TARTIŞMALARIN ‘ALGI YÖNETİMİ’ OLDUĞU KONUŞULUYOR

İktidar kulislerinde, son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı tartışmaların teklifin özünü değiştirmeyeceği görüşü dile getiriliyor. Edinilen bilgilere göre, DEM Parti'nin daha kapsamlı talepler dile getirmesi ve AKP'nin bunlara mesafeli görünmesi yönündeki tartışmaların, kamuoyundaki tepkileri azaltmaya dönük bir siyasi zemin oluşturmayı amaçladığı değerlendirmeleri yapılıyor.

Buna karşın yasa taslağının ana çerçevesi üzerinde uzlaşının sağlandığı ifade ediliyor. İktidar, düzenlemenin Meclis tatile girmeden yasalaşmasını hedefliyor. Genel Kurul'da öncelikle öğrenci affına ilişkin teklifin ele alınması, ardından ise açılım sürecine ilişkin çerçeve yasanın gündeme alınması planlanıyor.

İktidarın planlamasına göre Genel Kurul'un hafta sonu da çalıştırılması ve çerçeve yasa teklifinin cumartesi ve pazar günkü oturumlarda tamamlanarak Meclis'in ardından tatile girmesi öngörülüyor. Kulislerde, bu çalışma takvimine muhalefet partilerinin de itiraz etmeyeceği ifade ediliyor.

ÖZEL OTURUM FORMÜLÜ RAFA KALKTI

Daha önce gündeme gelen alternatiflerden biri de Meclis tatile girdikten sonra özel oturumla teklifin görüşülmesiydi. Ancak AKP kulislerinde bu seçeneğin büyük ölçüde rafa kaldırıldığı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre, Meclis'in yalnızca bu düzenleme için yeniden olağanüstü toplantıya çağrılmasının kamuoyunda "Meclis terör örgütü düzenlemesi için toplandı" eleştirilerine neden olabileceği değerlendirilirken, bu nedenle teklifin TBMM tatile girmeden tamamlanması yönünde siyasi iradenin oluştuğu ifade ediliyor. Kulislerde, bu doğrultudaki tercihin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşımı doğrultusunda şekillendiği de konuşuluyor.

İYİ PARTİ'DEN SERT MUHALEFET HAZIRLIĞI

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, çerçeve yasa taslağına ilişkin siyasi partiler arasında büyük ölçüde mutabakat sağlanırken, teklife yalnızca İYİ Parti'nin karşı çıkacağı belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre İYİ Parti, düzenlemenin engellenmesi amacıyla TBMM İçtüzüğü'nün tanıdığı tüm usul ve denetim mekanizmalarını devreye sokmaya hazırlanıyor.

Parti yönetiminin, usul tartışmalarından konuşma sürelerinin sonuna kadar tüm parlamenter hakları kullanarak teklife muhalefet etme kararı aldığı ifade ediliyor.