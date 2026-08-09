Çerçeve yasada 'süreçte görev alanlara' dokunulmazlık! İYİ Partili Olgun'dan tepki: 'Sorumsuzluk zırhı giydirilen bir mekanizma'

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Meclis'te çerçeve yasaya yönelik açıklamalarda bulundu.

İYİ Partili Olgun; "Bu ülkede kanlı bir terör örgütünün silah bırakmasına, kardeşlik ve huzur ortamının tesisine hiçbir sağduyu sahibi vatandaşımızın itirazı olamaz, olmamalıdır. Ancak burada tartıştığımız mesele barışın kendisi değildir. Burada tartıştığımız, barış söyleminin arkasına gizlenmiş, anayasayı bertaraf eden, yargı bağımsızlığını fiilen ortadan kaldıran ve hesap verebilirliği tarihe gömen bir metnin hukuki niteliğidir" dedi.

'ADI KONULMAMIŞ AF'

"Bu teklif, adı konulmamış bir siyasi vesayet ve af kanunudur" diyen Olgun; "PKK'nın, KCK çatısı, bölgesel uzantıları, emir-komuta zinciri, finansman ve propaganda ağları bütün unsurlarıyla tasfiye edilmeden terör bitti denilemez. Örgütle doğrudan ya da heyetler aracılığıyla görüşmeler sürerken; örgüt sahadaki varlığını tümüyle sonlandırmadan kanuni güvenceler ve infaz kolaylıkları önce vaat ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti, bir terör örgütünün kendi takvimine, kendi sembollerine ve kendi ilanına göre hukuk kuramaz" diye konuştu.

'ANAYASAYI DELMEKTİR'

Düzenlemenin ismine değil doğurduğu fiili sonuca bakılması gerektiğini belirten Olgun; "Siz bir düzenlemeye ister 'erteleme' deyin, ister 'infazın askıya alınması' deyin; eğer bu düzenleme kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmünü belirli bir süre sonunda kendiliğinden ortadan kaldırıyorsa bunun adı aftır. Bu teklif, sokak diliyle söylemek gerekirse arka kapıdan girilen bir aftır. Bunu görmezden gelmek, anayasayı gözümüzün içine baka baka delmektir" dedi.

'MAĞDURUN ADALET BEKLENTİSİNİ ÖTELEMEKTİR'

Teklifle yasama yetkisinin Milli Güvenlik Kurulu'na devredildiğini belirten Olgun; "Bu teklif, milli iradenin açık ve özgür tartışmasıyla değil, İmralı'dan taşınan mesajlar doğrultusunda şekillendi. Soruşturma ve kovuşturmaların 5-10 yıl ertelenmesi demek; mağdurun adalet beklentisinin bir nesil ötelenmesi demektir. İşin daha da absürt yanı; bu ertelemenin kaldırılabilmesi için teröristin, erteleme kararının verildiği tarihten itibaren erteleme süresi içinde yalnızca terör suçlarından birini işlemesi gerekiyor. Yani adli bir suç işlerse, adi bir suç işlerse erteleme kararı kalkmıyor" ifadelerini kullandı.

' ATANMIŞLARIN TAKDİRİNE TERK EDİLMEKTEDİR'

Olgun, teklifle Meclis'in gözlemci konumunda kaldığını belirterek; "Ülkenin en hayati meselelerinden biri, seçilmiş temsilcilerin denetiminden kaçırılarak atanmışların takdirine terk edilmektedir" dedi.

Teklifin 10. maddesiyle görev alanların dokunulmazlık kazandığını vurgulayan Olgun; "Görevini kötüye kullansa dahi, keyfi davransa dahi hiçbir görevlinin hesap vermeyeceği bir alan yaratılmaktadır. Sorumsuzluk zırhı giydirilen bir mekanizma, demokratik hukuk devletinde asla kabul edilemez. Yarın bu kurulda görev alan bir yetkilinin keyfi, hukuka aykırı bir işlemi nedeniyle bir vatandaşımız zarar görürse, o vatandaşımızın başvurabileceği hiçbir merci kalmayacaktır. Bu, hukuk devletinin apaçık inkarıdır" dedi.