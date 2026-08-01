Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay CHP'den istifa etti: 'Her sonuca razıyım'

Butlan yönetimi altındaki CHP'de istifalar sürüyor...

Son olarak CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Akay, konuya ilişkin dün basın toplantısı düzenledi.

"Uzun yıllar çeşitli kademelerinde görev yaptığım ve üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden bugün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum" diyen Akay, "Bugün yaşanan günü birlik kahramanlık hikayelerinin destekçisi olmayacağım" vurgusu yaptı.

"Herkesi eş dost ve akrabaları ile baş başa bırakıyorum" diyen Akay CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Akay'ın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Hak yiyenlerin milletin hakkını hakikatle savunacaklarına inanmadığım için, son 3 yılda eş, dost, ahbaplık, akrabalık ilişkileri ile kendi çıkarlarına göre 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisinde yöneticilik yapanların, kendilerinden olmayanların seslerini duymayanların, kendi belediyesinin memlekete hizmet etmesinin engellediğini görüp de buna dahi göz yumanların, müsaade edenlerin, sessiz kalanların yöneteceği bir yeni partinin üyesi de belediye başkanı da olmayacağım. Herkesi eş dost ve akrabaları ile baş başa bırakıyorum, 'yeni ağababa ocağı' herkese hayırlı olsun."

"HER ŞEYE DE HER SONUCA DA RAZIYIM"

"Kapalı kapılar arkasında kimlerin kimlerle ne görüştükleri ile ilgilenmiyorum. Ne dediği belli olmayan, ne konuştuğu belli olmayanların da nerede durup nerede kalacaklarını da hiç merak etmiyorum. Kararımı da bunlara göre vermedim, vermiyorum. Bana bu görevi millet verdi. Ben bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimin yanındayım. Kendi adıma siyasi olarak yaşanacak olumlu olumsuz her şeye de her sonuca da razıyım. Zaman her şeyin ilacıdır ve şimdi yeni bir zaman başlamıştır. Bu yeni zamanın Çerkezköy'e Tekirdağ'a ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum."