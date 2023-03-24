Cevap ve düzeltme

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:11

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 15:40

Cumhuriyet Gazetesinin internet haber sitesi niteliğinde olan www.cumhuriyet.com.tr adresinde 05.01.2023 tarihinde yayınlanan, Murat Ağırel isimli gazetecinin "İlaç skandalında son perde" başlığıyla servis edilen yazıda, müvekkil Osman Dinçhaş açıkça hedef alınarak birtakım hayali senaryoların merkezine yerleştirilmiş ve tamamı kurgudan ibaret, alsız ve mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır.

Basin; kamuoyuna gerçek, güncel ve kamu yaranına olan haberler ile bilgilendirmelidir.

Birtakım gerçek dışı, asılsız ve karalama amacıyla yapılan haberler ile kamuoyunun yanıltılmasının ve şahısların kişilik haklarına saldırılmasının basın etik değerleri ile bağdaşmadığı açıktır.

Müvekkil Osman Dinçbaş, bağımsız denetim ve danışmanlık sektöründe, iç kontrol ve iç denetim, yolsuzluk önleme ve inceleme hizmetlerinde 30 yılı aşkın süre boyunca çalışmış ve Hazine ve Maliye Dakamlı Bakan Yardımcısı iken Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanlığı görevlerini ifa etmiştir.

Cumhuriyet Gazetesinin internet haber sitesinde yayınlanan yazada; ilaç firmalan ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yaşandığı iddia edilen bir kısım olaylara yer verilmiş, üçüncül şahıslar ile ilgili pek çok iddia ortaya atılırken maddi vakıalarla uzaktan yakından, doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmayan Osman Dinçbaş'ın da adı geçirilmiştir.

Bahsi geçen yazıda yer alan ilaç firması ile müvekkil Osman Dinçbaş'ın resmi veya gayriresmi, doğrudan veya dolaylı herhangi bir ortaklığı, bağlantısı veya ilişkisi bulunmamaktadır. Yazıda, her ne kadar müvekkilin bahsi geçen ilaçlanın alınmasına yönelik üçüncü kişileri arayarak baskı yaptığı şeklinde kurgudan ibaret ifadelere yer verilmiş ise de işbu iddialar da tamamıyla gerçek dişidir. Fatih Çırakoğlu isimli kişi müvekkil tarafından aranmadığı ve/veya aratilmadığı gibi bahsi geçen ilaç alımına ilişkin de Fatih Çırakoğlu ve/veya üçüncü kişilerle herhangi bir konuşmada gerçekleştirilmemiştir.

İlgili iddialar, hiçbir araştırma yapılmadan, müvekkilin itibarını zedelemek ve kamuoyunu yanıltma kastıyla yayınlanmıştır. Erişim engeli talep edilen yazıda müvekkilimiz Osman Dinçbaş hakkında kullanılan ifadeler tamamen asılsız olduğu gibi herhangi bir olgusal temele de dayandırılmamıştır.

Zira işbu iddiaların gerçek dışı olması sebebiyle ilgili yazının erişime engellenmesi amacıyla müvekkil tarafindan Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğine başvurulmuş, mahkeme tarafindan 2023/619 D.İş sayılı kararda "belirtilen haber içerikleri hukuken tetkik edildiğinde işbu paylaşımların başvurucumuntar ilke ve açıklamalara aykırı olarak kişilik haklarını ihlal edici, eleştiri ve basın özgürlüğü hudutlarını mütecaviz ve gerçeklik/doğruluk kriterlerini karşılamayan muhtevaya sahip oldukları" gerekçesine dayanılarak yazının erişime engellenmesine karar verilmiştir.

Bu ve benzeri gerçek dışı haberlere ilişkin olarak müvekkil Osman Dinçbaş, hukuken sahip olduğu haklanın sonuna dek kullanmaya devam edeceğini bildiririz. Tekzibe konu haberde, Osman Dinçbay ile hiçbir ilgisi olmayan iddiaları kötü niyetli ve hasan etik değerlerine yakışmayan biçimde Osman Dingbag'in adını kullanmak suretiyle haberleştiren Cumhuriyet Gazetesini ve gazeteci Murat Ağırel'i kınıyor, hayali iddialara karşı cevabımızı kamuoyuna saygıyla sunuyoruz.

Osman Dinçbaş vekili Av Cengiz KESİCİ