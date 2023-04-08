Ceza yerine ödüle devam ediyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıcı etki gösterirken yıkılan kentlerin yeniden inşası için ihaleler yapılmaya devam ediyor. Ancak bu ihalelerle ilgili soru işaretleri kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

Rıfat Kırcı
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00
Ceza yerine ödüle devam ediyorlar
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Gazetemizin Hatay’da hasar alan devlet hastanesinin müteahhidine 1.6 milyar liralık deprem konutu ihalesi verildiğini duyurması sonrası yeni bir ihale skandalı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ta ağır hasar alan Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nin müteahhitlerinden DKR İnşaat’a 22 Mart’ta yeni bir inşaat ihalesi daha verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Kahramanmaraş’ta 5 farklı mahallede 310 adet deprem konutu yapımı için çıktığı ihaleyi 748.5 milyon lira karşılığında DKR İnşaat ve ASL İnşaat firmaları aldı.

Depremlerde hasar alan kamu binalarının sağlamlığı tartışma konusu olurken bazı hastanelerdeki görüntüler ise geniş yankı uyandırmıştı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde çatlaklar oluşmuş ve hastalar tahliye edilmişti. Hastane inşa edilirken alanın fay hattı üzerinde olduğu belirtilmişti. 


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