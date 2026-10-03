Cezaevi değiştirilmişti... İmamoğlu'ndan 'Mehmet Pehlivan' tepkisi: Avukatları ve hukukçuları göreve çağırdı!

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan duruşmaları sürerken Çorlu’daki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan Kandıra F Tipi Cezaevi’ne sevk edildi.

Pehlivan'ın sevk edildiğini YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir sosyal medya hesabından duyurdu.

Emir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, duruşmaları devam ederken dün gece 03.00 sularında Çorlu'daki kuyu tipi cezaevinden kimseye haber verilmeden apar topar Kandıra F Tipi'ne sevk edildi! Yangından mal kaçırır gibi yapılan bu gece yarısı operasyonu, işkence ve kötü muamele yasağının, savunma ve adil yargılanma hakkının açık bir ihlalidir. Sadece müvekkilini savunduğu için tutuklanan bir avukata reva görülen bu eziyet açık bir işkence halini aldı. Tüm avukatları, baroları ve meslek odalarını bu hukuksuzluğa karşı net, sert ve güçlü bir tepki koymaya davet ediyorum. Savunma haktır, susturulamaz!"

İMAMOĞLU'NDAN 'MEHMET PEHLİVAN' TEPKİSİ

Pehlivan'ın gece yarısı cezaevinin değiştirilmesine, Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki geldi.

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından mesajı paylaşılan İmamoğlu, "Avukatım Mehmet Pehlivan’a yapılan bu zalimliği tariflemek imkânsız. Bir insanı duruşmaları devam ederken, hiçbir sebep olmaksızın, kötü muamele ve işkence yasağını ihlal edecek bir uygulamayla gece yarısı bir vakitte sürgün etmek nasıl bir devlet anlayışına sığabilir! Avukat olmak, adaleti savunmak nasıl bir suç?" ifadelerini kullandı.

AVUKATLARI, KURUMLARI VE HUKUKÇULARI GÖREVE ÇAĞIRDI

"Cezaevinde tutuklu olması dahi hukuksuz! Üstüne 'düşman ceza hukuku' işletilmesi!" diyen İmamoğlu, "Tüm hukukçuları, kurum ve kuruluşları, meslektaşlarını göreve davet ediyorum" dedi.