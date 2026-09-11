Cezaevinde yazdı... Gezi tutuklusu Çiğdem Mater'in ilk kitabı 18 Eylül'de raflarda

Gezi tutuklusu Çiğdem Mater’in cezaevinden kaleme aldığı ilk kitabı, 18 Eylül’de kitapçılarda yerini alacak.

Kitabın duyurusu "Çiğdem Mater'e Özgürlük" isimli sosyal medya hesabından, "İçeriden dışarıya işte bir güzel selam" ifadeleriyle yapıldı.

Paylaşımda, "Mater’in 4 yıl, 4 ay ve 17 gündür dışarıda bulunanlarla elini tutamadığı ve sesini duyuramadığı" belirtildi.

"TUHAF, SAÇMA VE NEYSE’ HAPİSHANE MACERAMI ÖZETLEYEN ÜÇ KELİME..."

Kitabın duyurusunda Mater’in cezaevi deneyimini anlattığı şu ifadelerine de yer verildi:

"Tuhaf, saçma ve neyse’ hapishane maceramı özetleyen üç kelime haline geldi. Benim güzel, beş harfli sözcüklerim, zihnimdeki kompartmanları ayıran işaretlere dönüştü. Mahkeme, yargılama, adalet, hapishane gibi ‘şeylerin’ olduğu kompartıman ‘tuhaf’ ve saçma’ydı, kalan her şey ise bu tuhaflık ve saçmalıklara ‘neyse’ dediğim, nefes aldığım, ruhumu ve zihnimi şartlar elverdiğince berrak ve zinde tuttuğum kendi özgürlük alanım..."

Çiğdem Mater’in ilk kitabı, 18 Eylül’den itibaren kitapçılarda okurla buluşacak.