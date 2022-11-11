ÇHD Davası'nda Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik'e 12 yıl hapis
Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi 22 avukatın yargılandığı davada Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik hakkında "terör örgütü" üyeliği suçlamasıyla 12 yıl hapis cezası verildi.
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 22 avukatın, "Terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak ve yönetmek" suçlarından yargılandığı davada, karar çıktı. Mahkeme, Selçuk Kozağaçlı 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in davasının ise düşmesine karar verildi. Ebru Timtik'in kardeşi Barkın Timtik ise 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik hakkındaki "düşme" kararı verildi.
Şükriye Erden hakkında propaganda suçundan ceza ve ayrı ayrı hükmün açıklanmasının geri bırakılması; Özgür Yılmaz hakkında propaganda suçundan ceza; Naciye Demir hakkında propaganda suçundan ceza ve ayrı ayrı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları verildi.
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