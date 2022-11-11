ÇHD Davası'nda Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik'e 12 yıl hapis

11 Kasım 2022 Cuma, 16:14

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 22 avukatın, "Terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak ve yönetmek" suçlarından yargılandığı davada, karar çıktı. Mahkeme, Selçuk Kozağaçlı 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in davasının ise düşmesine karar verildi. Ebru Timtik'in kardeşi Barkın Timtik ise 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik hakkındaki "düşme" kararı verildi.

Şükriye Erden hakkında propaganda suçundan ceza ve ayrı ayrı hükmün açıklanmasının geri bırakılması; Özgür Yılmaz hakkında propaganda suçundan ceza; Naciye Demir hakkında propaganda suçundan ceza ve ayrı ayrı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları verildi.