CHP 103 yaşında... Butlan yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti, Kılıçdaroğlu'na Vahap Seçer ve Zeydan Karalar da eşlik etti

'Mutlak butlan' kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin 103'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kılıçdaroğlu’nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kılıçdaroğlu, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde, 9 Eylül’ün bağımsızlık ve kuruluş ruhuyla huzurunuzdayız. Yaktığınız bağımsızlık ateşi bugün de yolumuzu aydınlatıyor; kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi, bizlere bıraktığınız en büyük emanetlerden biri olarak yaşamaya devam ediyor.

Emanetinize layık olmak; Cumhuriyet Halk Partisi’nin dokularına işlenen ahlakı, adaleti ve erdemi korumak, her türlü yozlaşmadan arınma iradesini ve temiz siyaset anlayışını kararlılıkla sürdürmek demektir. Bu sorumluluğun gereği olarak, Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılında demokrasiyle taçlandıracağımıza ve millet egemenliğini eksiksiz hâkim kılacağımıza söz veriyoruz. 9 Eylül ruhundan aldığımız güçle ülkemizi demokrasinin, adaletin ve umudun ülkesi yapma mücadelemizi sürdüreceğiz.

Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor; silah arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; hayatını yitirmiş tüm Cumhuriyet Halk Partilileri saygıyla yâd ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına da çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

Kılıçdaroğlu'na Anıtkabir ziyaretinde, butlan yönetiminin diğer üyeleriyle birlikte Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve butlan yönetimince atanan il başkanları eşlik etti.

KARALAR: ATATÜRK'ÜN KURDUĞU PARTİYE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Törene Kılıçdaroğlu ile birlikte katılan görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gazetecilerin soruları üzerine "Kuruluş günümüz hayırlı olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.