CHP 17’inci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı başladı

Yayınlanma: 01.12.2024 - 12:10

Güncelleme: 01.12.2024 - 13:34

CHP’nin 17’inci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı başladı. CHP'li gençler, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz”, “Hak, hukuk, adalet”, “İşte gençlik, işte CHP”, “İktidar”, “Her şey çok güzel olacak”, “HALK-LİS burada, dimdik ayakta”, “Her yer Esenyurt, her yer direniş” sloganları atarken, “Güzel Günler Göreceğiz” şarkısını söyledi.

Kurultaya; CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, MYK üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

Program Anadolu Ateşi’nin dans gösterisiyle başladı.

Ardından Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, kurultay divan başkanlığı seçimi için söz aldı. Killik, divan başkanlığına Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çayakara’yı önerdi. Oy birliğiyle divan başkanı seçilen Çaykara, konuşma yaptı. Divan başkan yardımcısı ise Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci oldu.

Ardından CHP Edirne Bandosu, “Çav Bella” ve “İzmir Marşı”nı çaldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayda yaptığı konuşmasında Killik'e teşekkür ederek gençlere seslendi.

TEK ADAY CEM AYDIN

Cem Aydın, Genel Başkanlık için adaylığını açıklayan tek isim oldu. Aydın, 20 Kasım’da partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısıyla adaylığını duyurdu. Öte yandan, eski CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Deniz Bozkurt, 28 Ekim’de Genel Başkan adaylığını açıklamış ancak 11 Kasım’da Cem Aydın lehine yarıştan çekildi.

Mevcut Genel Başkan Gençosman Killik ise tüzükteki yaş sınırı nedeniyle yeniden aday olamıyor.