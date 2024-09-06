CHP 20. Olağanüstü Kurultayı başladı... Tüzük değişiklikleri ele alınacak

Yayınlanma: 06.09.2024 - 11:21

Güncelleme: 06.09.2024 - 12:00

CHP'nin Tüzük Kurultayı bugün Ankara'da başladı. Sembolik açılışı Sivas Kongresi'nin 105’inci yıldönümü nedeniyle Sivas’ta yapılan Tüzük Kurultayı’nın resmi açılışı, Ankara'da gerçekleşiyor. “İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı” adı altında yapılacak Tüzük Kurultayı'na sadece delegeler ile onur kurulu üyeleri ve eski genel başkanlar davet edildi.

Divan Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in seçilmesi beklenen kurultay, Genel Başkan Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başladı.

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