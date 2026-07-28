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CHP Ardahan İl Genel Meclisi Üyesi, 'Erdoğan'a hakaret'ten tutuklandı

CHP Ardahan İl Genel Meclisi Üyesi, 'Erdoğan'a hakaret'ten tutuklandı

28.07.2026 16:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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CHP Ardahan İl Genel Meclisi Üyesi, 'Erdoğan'a hakaret'ten tutuklandı

Ardahan CHP İl Genel Meclis Üyesi Gökhan Sözbir, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

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Ardahan İl Genel Meclisi Üyesi Gökhan Sözbir, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. 

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Sözbir, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gökhan Sözbir, daha sonra buradan çıkarıldığı hakimlikçe de tutuklandı.

İSTİFA EDECEKTİ

Yerel kaynakların aktardığına göre, Sözbir’in avukatları, tutuklama kararına karşı üst mahkemeye itirazda bulundu.

​Gökhan Sözbir’in, CHP'den istifa hazırlığında olduğu, ancak resmi istifa sürecini tamamlayamadan gözaltına alınıp tutuklandığı bildirildi.

İlgili Konular: #Cumhurbaşkanı'na hakaret #ARDAHAN Belediyesi

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