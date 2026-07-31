CHP Bafra ilçe örgütü YENİ Parti'ye katıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde CHP ilçe yönetimi CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı.

YENİ Parti Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm, YENİ Parti çatısı altında siyaset yapacaklarını belirterek, vatandaşları partiye katılmaya davet etti.

"SİYASETE YENİ BİR SOLUK GELDİ"

Dönüm yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"Muhalefetin iktidar tarafından, yargı organları kullanılarak şekillendirilmeye çalışılması sonucunda, Sayın Özgür Özel liderliğinde, ülkemizde yeni bir siyasi hareket kurulmuş, siyasete yeni bir soluk gelmiştir. Ülkemizde oluşturulmaya çalışılan tek yönlü ve tek sesli siyaset anlayışına karşı, temel değerlerimize bağlı kalmak kaydıyla daha kapsayıcı, sorun çözmeye ve halkımıza hizmet etmeye yönelik siyaset anlayışı ile ortaya çıkan Türkiye’nin YENİ Partisi hepimize hayırlı olsun. Kurulduğu anda Türkiye’nin ana muhalefet partisi olan YENİ Parti, ilk seçimde iktidar olmayı ve Türk halkına iktidar olarak hizmet etmeyi kendisine tek amaç olarak belirlemiştir."

Dönüm, CHP Bafra İlçe Örgütü’nün yönetim kadrolarıyla birlikte Yeni Parti’ye katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler, iktidar eliyle işgal edilmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulunun tamamı, kadın ve gençlik kolları başkanları ve Bafra Belediyesi Meclis üyelerinin tamamı olarak YENİ Parti'deyiz. YENİ Parti çatısı altında, her geçen gün artan azmimizle, Bafra için, ülkemiz için laf değil siyaset üretmeye, sorun yaratmaya değil sorun çözmeye ve gerçekleri konuşarak siyaset yapmaya devam edeceğiz. YENİ Parti Bafra İlçe Başkanlığı hizmet vermeye başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilke ve değerlerine bağlı, Anadolu'nun kadim kültürünü özümsemiş tüm yurttaşlarımızı YENİ Parti'ye davet ediyoruz."