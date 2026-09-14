CHP'de genel başkanlığa adaylığını açıklayan ilk isim belli oldu: Kılıçdaroğlu'nun 'karşısına' kim çıkacak?

Kurultay öncesi mutlak butlan yönetiminde olan CHP’de, genel başkanlık yarışıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Kurultayda birden fazla adayın yarışması beklenirken, adaylığını ilk açıklayan isim eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı oldu.

Atıcı, genel başkanlık adaylığını açıklamadan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na aday olacağını ileten Atıcı, ziyaretinin herhangi bir izin ya da destek talebi amacı taşımadığını ifade etti.

Milliyet’e konuşan Atıcı, Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin amacının “izin almak, icazet almak, destek istemek” olmadığını belirtti.

"ADAY OLMANIZI ÇOK İSTEMEM"

Atıcı’nın Kılıçdaroğlu’na adaylığıyla ilgili yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"Aday olmanızı çok istemem. Çünkü çok yıprandınız. ‘Partiyi güvenli bir limana getireceğim’ dediniz. Bu kişi benim. Beni tarif ettiniz. Gemiyi teslim edeceğiniz kişilerden birisi benim. Etrafınızdaki birçok insan size, ‘aday olmak zorundasınız’ diyecek. Ben sizin yerinizde olsam böyle bir şeyi istemem”

"HAYIRLI OLSUN"

Kılıçdaroğlu’nun ise Atıcı’nın adaylık kararına karşılık, “Hayırlı olsun. Çalışmak iyidir. Partiyi toparlamamız lazım” dediği belirtildi.

CHP’de kurultay öncesi genel başkanlık yarışında adaylığını kamuoyuna duyuran ilk isim Aytuğ Atıcı oldu.

Mevcut durumda, butlan kararıyla birlikte CHP Genel Başkanlığı koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu oturuyor. Kılıçdaroğlu tekrar genel başkan adayı olup olmayacağı sorusuna "Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem 'Ben genel başkan adayıyım' demedim. İlk seçildiğim tarihten bu yana. Niyet göstergem de hiç olmadı. Ben bunu söylemediğime göre nasıl bir niyet olabilir? Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?" yanıtını vermişti.