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CHP'de 'grup toplantısı' hareketliliği: Kılıçdaroğlu 'butlan' MYK'sini topluyor

CHP'de 'grup toplantısı' hareketliliği: Kılıçdaroğlu 'butlan' MYK'sini topluyor

9.06.2026 14:02:00
Güncellenme:
ANKA
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CHP'de 'grup toplantısı' hareketliliği: Kılıçdaroğlu 'butlan' MYK'sini topluyor

Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki grup toplantısında konuşmama kararı almasının ardından MYK'yi topluyor. Kılıçdaroğlu, konuşmasından hemen önce kurmaylarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapıyor. Kılıçdaroğlu saat 14.00'teki konuşmasından sonra yeniden MYK'yi toplayacak.
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CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararı sonrası Genel Başkanlık görevine "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 13.30'da yapacağını açıkladığı TBMM Grup Toplantısı'nı iptal ederek kendisini desteklemeye gelen partilileri genel merkeze çağırdı. 

Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te yapacağı açıklama öncesinde MYK üyeleriyle bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yapıyor.

MYK'Yİ TOPLUYOR

Kılıçdaroğlu'nun saat 14.00'te yapacağı açıklamanın ardından MYK üyeleriyle yeniden bir araya gelerek, bugün yaşanan gelişmeleri değerlendireceği öğrenildi. Toplantının saati henüz belirlenmedi.

 

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