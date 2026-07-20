CHP'de kritik hafta: Özgür Özel'in 'yeni parti' takvimi netleşti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi'nin CHP’nin 38’inci Kurultayının iptali ve parti yönetimine yönelik mutlak butlan kararı, üzerinden 56 gün geçtikten sonra 17 Temmuz Cuma günü Yargıtay’a ulaştı.

Yargıtay, bugün başlayan adli tatil öncesi dosyayı görüşmediği için seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kendisini destekleyen milletvekillerinin yeni parti için çalışmaları bugün itibarıyla netlik kazandı.

TARİH BELLİ OLDU

Özel’in “Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız” sözlerinin ilk somut adımı, 27 Temmuz Pazartesi günü atılacak. Edinilen bilgiye göre, Özel’in öncülüğünde kurulacak partinin kuruluş dilekçesi pazartesi günü İçişleri Bakanlığı’na verilecek.

Partinin adının “Yeni Parti” olacağı, kuruluş aşamasında yer alacak Kurucular Kurulu’nun ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı öğrenildi.

ÖZEL YARIN SON KEZ CHP GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK

Kuruluş süreci öncesinde Özel’in, yarın gerçekleştirilecek CHP Grup Toplantısı’nda son kez kürsüye çıkması bekleniyor. Özel’in konuşmasında mutlak butlan kararının ardından yaşanan süreci değerlendirmesi ve yeni döneme ilişkin mesajlar vermesi öngörülüyor.

Mutlak butlan kararının ardından yaptığı açıklamalarda mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Özel, parti kurulacağının işaretini “Ya bir yol açacağız ya bir yol bulacağız” diyerek vermişti. Parti kaynakları, kuruluş dilekçesinin verilmesiyle birlikte bu söylemin siyasi karşılığının hayata geçirilmiş olacağını değerlendiriyor.

BİR DİZİ TOPLANTI DÜZENLENECEK

Özel’in yeni parti için bu hafta bir dizi görüşme gerçekleştirmesi de bekleniyor. 21 Temmuz Salı günkü haftalık grup toplantısının ardından seçilmiş CHP il başkanlarıyla bir araya gelecek olan Özel; 22 Temmuz Çarşamba günü ise PM ve MYK toplantılarına başkanlık edecek. Özel’in bu hafta partisinin milletvekilleriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

EN AZ 70 MİLLETVEKİLİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

Yeni partinin kuruluşunun ardından TBMM’de geniş çaplı bir geçiş süreci yaşanacak. İlk aşamada en az 70 milletvekilinin yeni partiye katılmasının beklendiği ifade ediliyor.

Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından parti yönetimi ve Meclis grubunun oluşturulmasına ilişkin takvim de kamuoyuyla paylaşılacak.