CHP’deki istifalara butlan yönetiminden ‘SMS’ hamlesi: Yurttaşların tepkisini çekti!

Özgür Özel'in yeni parti kuracaklarını açıklamasının ardından başlayan istifalara, mutlak butlan ile CHP’ye atanan ekipten ‘SMS’ hamlesi geldi.

Butlan yönetimindeki ‘CHP Genel Merkezi’nden gönderilen mesajda "Cumhuriyetimden ve partimden vazgeçmiyorum. CHP'liyim, CHP'de kalıyorum!" kalıyorum ifadeleri yer aldı.

Söz konusu mesajın, CHP üyeliği devam edenlerle birlikte, istifa etmiş olanlara gönderildiği öğrenildi.

İSTİFA EDEN YURTTAŞLARDAN TEPKİ

Mesajın istifa etmiş olan kişilere de ulaşması sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. İki gündür e-Devlet üzerinden üyeliklerini sonlandırdıklarını duyuran yurttaşlar, mesajların kendilerine ısrarla gönderilmesini eleştirdi.

Bir yurttaş "Üyelikten istifa ettim. Hala neden taciz eder gibi mesaj gönderiyorsunuz? Lütfen artık CHP olarak bana mesaj göndermeyin" tepkisini gösterirken, başka bir yurttaş ise "Sayenizde hatırladım. Üyeliğimi iptal etmeyi unutmuşum, hemen iptal ettim" diye yazdığı görüldü.