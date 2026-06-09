CHP'den 'geçim, özgürlük, adalet ve seçim' yürüyüşü: Adres Maltepe

CHP İstanbul İl Başkanlığı, "CHP halktır, halkın dediği olur" başlığı ile yürüyüş gerçekleştiriyor.

Yürüyüş, Maltepe Belediye önünden başlayarak Maltepe Meydanı'na kadar sürecek. 10 Haziran Çarşamba günü saat 19.30'da başlayacak yürüyüşte, "Geçim, özgürlük, adalet ve seçim" talebi öne çıkacak.

"HALKIMIZLA BİRLİKTE YÜRÜYORUZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yürüyüşü şu sözlerle sosyal medya hesabından paylaştı:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu ve tutsak edilen yol arkadaşlarımızı özgürlüklerine kavuşturacağız. Partimize, Genel Başkanımız Özgür Özel’e, seçilmiş belediye başkanlarımıza ve halkın iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Geçim, özgürlük, adalet ve seçim için mücadele eden halkımızla birlikte yürüyoruz."